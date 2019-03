Se Manchester United-Watford på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 15.30.

Gratulantene har stått i kø for Ole Gunnar Solskjær etter det ble klart at han er Manchester United nye permanente manager.

Flere av hans managerkolleger i Premier League benyttet også anledningen under sine pressekonferanser til å gratulere kristiansunderen.

– Ole har gjort en kjempejobb. Han kjenner klubben inn og ut og det vil bli en strålende utfordring for ham, sa blant annet Leicester-manager Brendan Rodgers.

Men det var ikke kun fyndord og heiarop å få fra kollegene. Burnley-manager Sean Dyche valgte nemlig å komme med en aldri så liten advarsel til den tidligere Molde-treneren.

– Folk kaller det ofte for hvetebrødsdagene. Det er nesten som en friperiode. Den perioden er over. Og nå endrer det seg en smule. Nå vil folk si: «Nå er du inne: Hva kommer du til å vise oss nå, hva kommer du til å levere?» Sommeren vil være en viktig tid for ham. Nå som han definitivt vil være der, må han ta stilling til hvem som skal inn og hvem som skal ut.

– Nå er du «the man», så da må du gjøre det som trengs. Skrid til verket og få gjort den jobben som behøves i Manchester United.

– Vi har alltid klart oss bra mot United

Allerede lørdag skal Solskjær og Manchester United i aksjon mot Watford på Old Trafford, før Wolverhampton venter. 46-åringen var på sin egen pressekonferanse klar på at det var hans eneste fokus for øyeblikket, og var tydelig på at det ville bli to tøffe kamper.

– Det har ikke vært lett de siste dagene, men mitt fokus har vært på de to neste kampene.

Solskjær kaller nemlig Watford og Wolverhampton for «the best of the rest». Og tabellen gir ham rett. De to klubbene ligger på henholdsvis 8. og 7. plass og har begge hatt en kjempesesong.

Og skal vi tro Watford-manager Javi Gracia, er «vepsene» klare for å stikke fra seg mot Solsjærs United på lørdag.

– De spiller veldig bra, og det at klubben vil forlenge med manageren og han vil bli, viser at alle sammen er fornøyde.

– Det vil alltid være vanskelig å spille mot United, men samtidig har vi alltid klart oss veldig bra mot dem. Vi har tapt kamper, men alltid med minst mulig margin. Jeg er sikker på at vi vil få våre muligheter hvis vi spiller slik som vi vet vi kan.