Vulkanen Popocatepetl regnes blant de farligste vulkanene i verden, ettersom over 25 millioner mennesker bor innenfor en 100 kilometer radius rundt vulkanen.



Popocatepetl ligger kun 60 kilometer utenfor den mexicanske hovedstaden, som har over 20 millioner innbyggere.

Beredskapsnivået er nå hevet til gult nivå, som innebærer forberedelser for mulig evakuering.

Neste nivå, som er rødt nivå, betyr at det umiddelbart må iverksettes evakuering.

Vulkanen ser nå ut til å spy ut lava, aske og røyk, ifølge AFP. Innbyggere som bor i landsbyer like i nærheten av vulkanen sier de har hørt kraftige eksplosjoner de siste dagene.

Den over 5.400 meter høye vulkanen har ikke hatt et omfattende utbrudd på over 1.000 år, men har de siste årene vist stadig økende aktivitet.

