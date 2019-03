Idet sluttsignalet går bryter det ut et vilt slagsmål

Og laget fra oljebyen så seg aldri tilbake på egen is. Seks minutter ut i andre periode var det Luc Snuggeruds tid til å komme på scoringslisten.

23-åringen klinket til fra langt hold og pucken gikk forbi alt og alle og i nettet.

Det var deilig for amerikaneren som hadde en svært dårlig kamp i Hamar tirsdag, hvor han blant annet ga bort pucken som bakerste mann i overtall før Storhamars 2-0-scoring.

– Han fikk gjennomgå for to dager siden i Hamar. Her får han sin revansje. Se på det smilet der, utbrøt Kasper Wikestad fra kommentatorboden.

Og storspillet stoppet ikke der.

Philip Lane fikset 4-0 før andre periode var omme. USA-importen smelte pucken i lengste kryss.

– Storhamar blir gjort til statister av Oilers.

Storhamar skapte spenning

Storhamar ga imidlertid ikke opp. Andreas Øksnes reduserte til 1-4 fem minutter ut i tredje periode. Og med ni minutter igjen på uret scoret Mikael Zettergren 2-4.

Og da Christian Bull reduserte igjen tre minutter før slutt, ble det brått stille i DNB Arena.

– Nå er det full fyr i teltet. Storhamar er i ferd med å snu det. Det er nok av tid igjen. Dette er i ferd med å bli en av de store snuoperasjonene i sluttspill-hockeyen, sa Wikestad.

Sluttspurten kom imidlertid for sent. Stavanger Oilers red seieren i land og vant 4-3.

Dermed er lagene like langt.

– Oilers er virkelig et enigma. De svinger fra det håpløse til et toppnivå som er helt vilt, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Den femte semifinalen spilles lørdag klokken 18.00 i CC-Amfi. Den kan du se på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo.​​