Nye detaljer rundt den tragiske hendelsen i november 2018, der en grizzlybjørn drepte kona og datteren til den norske pelsjegeren Gjermund Røsholt, ble kjent onsdag, melder kanadiske CBC.

Det var en utsultet hannbjørn som våknet fra hiet, som gikk til angrep på Valé​rie Théorêt (37) og datteren Adèle. 37-åringen var på fødselspermisjon fra sin jobb som lærer ved en barneskole, og befant seg i den avsidesliggende hytta i Yukon.

Nordmannen og hans familie skal tilbrakt de siste tre månedene på hytta, og familien var godt kjent blant lokalbefolkningen. Nordmannen og hans kone hadde konsesjon til å drive pelsjakt i området, i hovedsak jakt på dyr som mink, mår, røyskatt, bever, ulv og coyote.

– Skjedde brått

Likene ble funnet av Røsholt, da han kom tilbake til hytta etter en tur med snøscooteren. Han begynte å bli bekymret da han fant bjørnespor rundt hele hytta.​

Mens han lette etter kona og datteren ble han selv angrepet av bjørnen. Han skjøt bjørnen og fant kona og dattera allerede døde utenfor hytta.

– Dette var en vanskelig sak for alle, sa rettsmedisiner Heather Jones under en pressekonferanse onsdag.

Hun la til at hun har tilbrakt mye tid med de pårørende, som har hatt det veldig tøft etterpå. Det var ikke mulig å forhindre tragedien. Ofrene var på feil sted til feil tid, sa naturforvalter Gordon Hitchcock.

– Angrepet skjedde brått. Alt tyder på at Valé​rie ikke rakk å reagere, sier naturforvalteren.

Fulgte snøscootersporene

Den rettsmedisinske rapporten beskriver hvordan den 18 år gamle hannbjørnen hadde fulgt snøscootersporene til hytta. Der skal det sultne dyret ha oppdaget Valé​rie Théorêt, som var ute med datteren.

Ifølge rettsmedisineren skal bjørnen deretter ha skjult seg, før den gikk til angrep. Både mor og barn skal ha dødd raskt av bittskadene, ifølge CBC.

I post-mortem undersøkelsen av grizzlybjørnen ble det oppdaget at dyret var utsultet.

– Bjørnen hadde begynt å ty til uvanlige matkilder, og hadde smerter etter å ha spist et pinnsvin. Bjørner spiser vanligvis ikke pinnsvin, sier naturforvalteren.

Det tok et døgn for hjelpen kom frem. Området er et av de mest avsidesliggende i Yukon-området, og det nærmeste tettstedet er flere timer unna.