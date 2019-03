Sofie slår tilbake mot Skarvøy: – Han sier indirekte at jeg lyver

Torsdag 21. februar publiserte VG en sak som handlet om en bekymringsmelding mot Trond Giske. Den var basert på en seks sekunder lang video fra utestedet Bar Vulkan, der Giske danset med 27 år gamle Sofie.

Der ble Sofie sitert på at «det ble litt mye, så venninnen min og jeg dro derfra». Sofie nekter for at hun noen gang sa dette i den konteksten sitatet ble gjengitt.​

I et intervju med NRK onsdag hevdet VG-journalist Lars Joakim Skarvøy at Sofie hadde endret sin versjon, og at hun var riktig sitert. Det til tross for at hans egen redaktør, Tora Bakke Håndlykken, mener det er «erkjent og avklart at sitatet er presset frem og avviker fra det Sofie egentlig forteller».

Svarer på uttalelsene

Torsdag møter Sofie TV 2 til intervju etter et hektisk døgn.

– Nå er jeg litt sliten. De siste døgnet har vært heftig, sier Sofie til TV 2.

SLITEN: Sofie sier det siste døgnet har vært heftig. Foto: Tom Rune Orset, TV 2.

Nå gleder hun seg til å få hverdagen tilbake, men først har hun et behov for å svare på uttalelsene til Skarvøy.

– Det blir bra å slippe det kjøret. Det har vært en lang måned. Men jeg kan ikke la dette stå usagt. Jeg kan ikke bare sette meg tilbake og være tilfreds med dette hvis ikke det blir riktig.

– Han sier indirekte at jeg lyver. Det er det jeg reagerer på. Da står han der og lyver selv. Det synes ikke jeg er greit, sier Sofie.

I intervjuet med NRK sa den permitterte VG-journalisten Skarvøy at han står på sin versjon av saken.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor hun forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå, enn det hun fortalte meg de samtalene vi hadde sammen, sa Skarvøy onsdag kveld.

Ifølge Skarvøy brukte Sofie ord som «ekkelt» og «ubehagelig».

– Det er tydelig for meg hva han prøver på. Jeg synes det er utrolig, sier Sofie.

– Hva prøver han på?

– Han prøver å ro seg inn igjen. Slik jeg ser det. At han sier at jeg har gitt ham en helt annen versjon, det stemmer ikke i det hele tatt. Det er helt sykt.

– Det han sier er ikke sant.

Ville ikke siteres

VG konkluderte onsdag at de har sviktet i kontakten med Sofie. Nå forteller Sofie nye detaljer om møtet med Skarvøy den 20. februar.

– Gjorde Skarvøy premisset for intervjuet klart?