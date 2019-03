Norske Marit (42) er eneste kvinne i en av verdens mest testosteronfylte idretter

– Vet du, for meg er det å sitte i cockpit akkurat som å sitte i godstolen. For dette er drømmen min, det er dette jeg har drømt om hele livet.

Født til å konkurrere

Marit Strømøy er fra Sandefjord. Båtlivet fikk hun inn med morsmelka. Foreldrene drev en båtbutikk, i tillegg til at faren konkurrerte med datidens sprekeste racerbåter.

– Jeg hang i slipset til faren min fra jeg var bitteliten. Jeg ble rett og slett bitt av basillen.

Marit har faktisk kjørt båt lenger enn hun kan huske.

Marit har sanket pokaler siden hun var 12 år. Her med pappa Leif Strømøy, også en kjent racerbåt-fører. Foto: Privat

– Jeg husker ikke dette selv, men det har blitt meg fortalt at jeg var tre år da jeg fikk lov å kjøre min første lille runde med en liten påhengsmotor.

–Tre år og helt alene i båten?

– Ja, du vet, det var jo ikke så nøye den gangen, sier Marit og ler, og viser til at det tross alt er noe som heter tidlig krøkes.

Dramatiske ulykker

Som de aller fleste erfarne båtførere har Marit vært involvert i flere krasj.

– Den mest dramatiske ulykka hadde jeg da jeg var 16 år, da jeg kjørte en katamaran laget av tre. Jeg flagret rundt, besvimte og våknet i vannet full av trebiter. Man blir jo litt irrasjonell når slikt skjer, så jeg begynte å sanke inn deler av båten som lå der og fløyt, sier Marit og smiler litt av seg selv, før hun skynder seg å legge til at hun kom fra det uten skader.

Det vekker stor oppmerksomhet med en kvinnelig racerfører i Saudi-Arabia, særlig når båtdressen må byttes ut med en heldekkende abaya. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg har alltid vært heldig.

En annen krasj, som gikk verden rundt, skjedde under en VM-runde i 2011. Marit ble påkjørt bakfra, begge båtene føyk opp, tippet helt rundt bakover, og tok deretter enda en rulle sidelengs. Det var så store krefter i sving at Marits båt knakk i to da den igjen traff vannet.

– Den krasjen så veldig dramatisk ut, men inni båten var det udramatisk. Vi sitter veldig godt beskyttet. Det verste med den ulykken var at jeg leda løpet og faktisk lå an til å vinne. Jeg ble ganske grinete, det skal jeg innrømme. Det tok et par sesonger før jeg igjen ble dus med han som kjørte i meg, ler Marit.

– Men likevel, blir du noen gang redd?

– Nei, jeg har aldri vært noe særlig redd, men jeg har veldig stor respekt for det jeg driver med, Jeg har både opplevd og vært vitne til så mange ulykker, at jeg absolutt har respekt. Men hvis jeg hadde vært redd, hadde jeg nok heller drevet med noe annet.

– Seier overgikk alt, også bryllupet

Marit har vunnet det meste som er å vinne, bortsett fra VM sammenlagt, som er det ultimate målet. Men hun har vært på pallen i flere VM-runder, og i 2015 fikk hun for alvor smaken av gull da hun som første og eneste kvinne vant en VM-runde.

– Jeg har opplevd mye morsomt i mitt liv, jeg har blant annet giftet meg. Men den dagen slår absolutt alt!, skratter Marit høyt.

–Eeehm, det bør du kanskje ikke nevne for mannen din…?

– Joda, han var der, og jeg tror jammen han er enig!

Symbolsk nok møtte Marit ektemannen Andrea Colombo etter en båtkrasj.

– Det er ti år siden nå. Han var mekaniker for et annet team. Så krasjet teamføreren hans og jeg. Da vi skulle prøve å reparere båtene på kvelden, møttes vi. Noen år etterpå begynte han på mitt team, og bygde båten som jeg vant VM-runden med.

Eneste kvinne

Fremdeles er hun den eneste kvinnen som har klart å hevde seg i det mannsdominerte Formel 1, og som vanlig er hun eneste kvinne til start denne helgen. Dette er en av svært få idretter der det ikke finnes kjønnsdelte klasser – kvinner og menn konkurrerer mot hverandre på lik linje.

– Det er et hardbarket miljø. Nå har jeg vært der så lenge at jeg personlig ikke tenker så mye over det, men jeg jo blir hele tiden påminnet det av andre.

– Hvilke kommentarer har du fått?

– Jeg har ofte hørt kommentarer som «jøss, selv du kunne kjøre raskt i dag» eller «jøss, til og med du klarer dette» . Jeg har i grunn hørt mye rart, det er rett og slett sjokk og forferdelse når jeg tar av meg hjelmen og folk ser at det er en dame!

– Smaker det da ekstra godt å bare gruse disse mannfolkene?

– Ha ha, ja, det gjør jo det, vettu. Det er alltid gøy å være David i kampen mot Goliat.

Marit understreker at hennes fremste mål er å vinne, ikke å drive kvinnekamp. Men hun håper likefullt at hun kan inspirere andre jenter til å gå mot strømmen.

Marit Strømøy sammen med sin mann og team-kamerat Andrea Colombo. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er helt klart veldig gøy dersom jeg kan inspirere noen til å tenke at det går an selv om man er av det andre kjønn. Det er absolutt positivt dersom jeg kan påvirke andre til å satse, sier hun, og legger til at hun er oppmuntret av den gode rekrutteringen på kvinnesiden i motorsporten.

– Heldigvis ser vi at det er flere jenter i motorsporten nå som gjør det veldig bra.

Kultursjokk i møte med ultra-konservative Saudi-Arabia

Marit har konkurrert over hele verden, inkludert en rekke steder i Midtøsten. Men hennes største kultursjokk så langt fikk hun denne uken da hun ankom Saudi-Arabia.

– Dette er det mest spesielle landet jeg har vært i. Alle kvinnene går tildekket fra topp til tå, og alle mennene henvender seg kun til mannen min.

Marit trener hver dag for å holde formen ved like på grunn av den fysiske krevende idretten. Men her i Dammam har hun skjønt at trening bare er å glemme.

– Det er treningsrom på hotellet. Jeg spurte om det var åpent for kvinner. «Nei!», svarte resepsjonisten raskt. Og det er ikke særlig aktuelt å jogge rundt her heller.

– Det finnes faktisk løpe-abayer her, for nå er det lov for kvinner å jogge offentlig. Kanskje noe for deg?

– Nei takk, det står jeg over i denne varmen, smiler Marit.

Saudi-Arabia er et eneveldig kongedømme, og er et av verdens minst likestilte land. Kvinner må ha en mannlig verge gjennom hele livet, som blant annet får bestemme om kvinnen skal få gifte seg, reise utenlands eller søke om statlig stipend til utdanning. I tillegg finnes det andre lover og praksis som innskrenker kvinnenes frihet.

Reformer vs knebling

De siste årene har det blitt gjennomført noen reformer som har fått mye oppmerksomhet, i fjor ble det for eksempel tillatt for kvinner å kjøre bil. I tillegg åpnes stadig flere yrker for kvinner som tidligere var forbeholdt menn.

Målet er å få flere kvinner i jobb, for det trenger Saudi-Arabias økonomi. Økonomien lider under den ekstreme avhengigheten av oljen, noe som gjør at økonomien langt på veg svinger i takt med oljeprisen.

Kongefamilien, som har all makt i landet, har innsett at økonomien må reformeres, og har lansert en rekke tiltak under en omfattende og svært ambisiøs plan kalt Visjon 2030. Flere kvinner i jobb er en del av planen. I tillegg ønsker det lukkede landet å satse på nye næringer får å få penger i kassen, deriblant turisme.

Marit Strømøy konkurrerer for laget Team Emirates, som eies av italienske Paola Gilman (t.v.) Den lange kjolen, kalt abaya, er like uvant for dem begge. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Men samtidig som myndighetene gjør det de kan for å overbevise omverdenen om at landet har blitt mer liberalt og reformvennlig, så slår både eksperter og menneskerettighetsaktivister alarm: Det har aldri vært farligere å kritisere myndighetene enn det er nå. Kritiske røster forsvinner i hopetall, mange havner i fengsel, enkelte blir bare borte.

Fengslede kvinne-aktivister

Mens Formel 1-sirkuset ruller i vei og får mye oppmerksomhet, fortsetter rettssakene mot flere av de arresterte kvinne-aktivistene, deriblant Loujain Al Hatloul. Her blir pressen nektet adgang. Loujain var en av dem som kjempet for at kvinner skulle få lov til å kjøre bil, men ble sammen med en rekke andre aktivister arrestert like før forbudet ble opphevet. Siden har hun sittet fengslet.

Søsteren hennes forteller til TV 2 at både Loujain og flere av de andre kvinnene har blitt torturert i fangenskap. Saudiske myndigheter nekter for dette, men det internasjonale presset mot myndighetene for å løslate aktivistene øker.

Torsdag meldte flere menneksrettighetsgrupper at noen av kvinnene har blitt sluppet fri i påvente av dom, men Loujain sitter fremdels bak murene.

Marit forteller at hun blir møtt med både sjokk og forferdelse når hun tar av seg hjelmen, og folk ser at hun er en kvinne. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Presset fortsetter også etter det brutale drapet på journalisten Jamal Khashoggi, som ble drept og partert i det saudiske konsulatet i Istanbul i oktober i fjor. Levningene har fremdeles ikke kommet til rette.

Også i fengselet i Dammam sitter det ifølge menneksrettighetsgrupper en rekke aktivister arrestert. De fleste er tiltalt etter de strenge terrorlovene, og flere risikerer dødsstraff. Saudi-Arabia henretter rundt 150 mennesker i året, de fleste ved halshugging, mange av dem i offentlighet.

Ikke langt unna fengselet finner vi havnen, der det er stelt i stand til folkefest nå når årets første VM-runde i Formel 1 braker løs.

Aldri aktuelt å boikotte løpet

Marit Strømøy er klar over vertslandets mange kontroverser, men sier det aldri har vært aktuelt å boikotte løpet:

– Jeg er ikke her for å vise fram en glorifisert versjon av Saudi-Arabia, jeg er her for å kjøre VM som en av tjue deltagere.

– Men er du forberedt på at det likevel kan komme kritikk for at du velger å konkurrere i et så kvinneundertrykkende land?

– Ja, det kan godt være det skjer. Men jeg velger å heller trekke frem det positive: Tenk om noen av kvinnene her snapper opp at det faktisk er en kvinnelig deltager med, og lar seg inspirere av det. Det hadde vært fantastisk.

Underbetalt, men klar for å slå gutta

Marit og resten av teamet i Strømøy Racing prepper og tester båten. Den eneste båten de har. Flere av de andre lagene stiller med to båter til hver fører, slik at de kan velge den båten som passer best til forholdene på banen. De har også langt flere ansatte i teamene sine.

Marit kler på seg abayen foran racerbåten sin. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Flere av lagene er sponset av stater, andre har steinrike sponsorer i ryggen.

– De rikeste lagene har tretti millioner å rutte med i løpet av sesongen, mens vi blir sponset med rundt tre millioner. Vi setter stor pris på hver krone, men dette er penger vi må jobbe året rundt for å sikre oss – det slipper de andre lagene. Men vi er ikke med på dette for pengenes skyld, dette er lidenskap.

Sponsor-inntektene strekker ikke til som lønn for Marit, den må hun skaffe gjennom spillejobber. Hun har drevet med musikk ved siden av båt hele livet, og har blant annet deltatt i Grand Prix nasjonalt to ganger.

– Jeg lever og ånder for både båt og sang, jeg elsker det! Jeg tenker ikke på det som en jobb, mer som en livsstil. En hektisk livstil, kanskje, men veldig gøy, ler hun.

Ekstra motivert til å vinne

Marit skal ut av det avlukkede området, og må igjen streve på seg abayen. Den lange, heldekkende drakten lystrer ikke, og Marit mumler igjen noe om hvor upraktisk den er.

Hun håper det kommer mange kvinnelige tilskuere. For bare ett år siden ville kvinnene blitt nektet adgang til et idrettsarrangement som dette. Også en kvinnelig utøver ville vært utenkelig.

– Hva er målet ditt med løpet her i Saudi?

– Det hadde vært en drøm å havne på pallen som kvinnelig utøver i et land som Saudi-Arabia. Målet mitt er alltid å komme på pallen, men jeg er ekstra motivert nå. En pallplass her ville rett og slett smakt himmelsk!