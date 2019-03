– Vi kan ikke vente for lenge før vi løfter Premier League-trofeet

​Se Ole Gunnar Solskjærs første pressekonferanse som permanent United-manager i videovinduet øverst.

– Stolt er ikke det rette ordet. Jeg er glad, jeg er beæret. Fordi det er starten på noe nytt igjen.

– Det er nå det harde arbeidet begynner, sier Ole Gunnar Solskjær på sin første pressekonferanse som permanent Manchester United-manager.

Solskjær ønsker at United skal bli best trent i ligaen

Den tidligere Molde-treneren avviser at verken han eller spillerne vil slappe av nå som han først har fått jobben. United-sjefen vil stille knallharde krav til treningsinnsats i tiden fremover.

– Spillere som er selvtilfredse har ikke en plass her i denne klubben uansett. Og jeg kan heller ikke bli selvtilfreds og lene meg tilbake fordi jeg har fått jobben. Vi ser fremover. Vi må jobbe enda hardere. Jeg har ett mål: Jeg ønsker et lag som er det best trente i ligaen.

​– Kan ikke vente for lenge med å vinne serien

Det ble påpekt fra salen at Sir Alex Ferguson berømt nok uttalte tidlig i sin United-karriere at han ville vippe Liverpool ned fra tronen. Men kristiansunderen ville ikke svare på om han selv hadde noen målsetninger som kunne ende opp med å slå tilbake på ham.

– Sa han det på sin første dag som manager? Jeg tror ikke han gjorde det!

Solskjær fortalte pressen at han gleder seg enormt til å jobbe med spillerne på treningsfeltet og å få være med på preseason. Samtidig vedgår han at det haster med å ta tilbake Premier League-tronen.

– Det jeg har gjort som spiller eller manager, bryr jeg egentlig ikke om. Det er det som ligger frem i tid jeg tenker på. Hvis jeg kan lykkes her, og se tilbake på en suksessfull karriere som United-manager, hvor vi kanskje har løftet et trofé, det vil være større for meg enn da jeg lyktes som spiller.

– Å løfte Premier League-trofeet er det vi forventer. Det vi er vant til. Det vi jobber mot. Vi kan ikke vente for lenge. Men vi kommer ikke til å ta igjen de 15-16 poengene vi er bak topplagene over natten.

– Vi har et fjell å bestige

​Solskjær sier imidlertid at det vil bli vanskelig å vinne noe i år.

– Jeg kommer bare til å være meg selv, som jeg har vært hele tiden. Jeg vet alt om klubbens historie. Selvfølgelig ønsker jeg å være suksessfull. Men nå gleder jeg meg bare til å jobbe med guttene. Vi har jobbet med dem i noen måneder, og vi vet at det er så mye mer i vente fra dem.