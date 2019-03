Presseveteran refser VG-ledelsen: – Det går ikke an

– Først vil jeg si at vi har forståelse for at mange av dere har reist kritikk mot VG for at det har tatt lang tid før vi er kommet hit vi er i dag og mot at det har vært knappe kommentarer å få fra VG-huset, sa VGs styreleder Torry Pedersen onsdag.

Syv dager etter at TV 2 Nyhetene fortalte historien om Sofie (27) og hennes opplevelser med VG, var avisen ferdig med sin evaluering.

Torsdag har ikke noen i VG-ledelsen hatt mulighet til å stille i debatt. Verken i NRKs «politiske kvarter» eller hos TV 2 har avisen takket ja til å debattere saken.

– Jeg synes de har taklet mediehåndteringen til stryk. De har vært til og fra, de har styrt mediene og det er oppsiktsvekkende og sterkt kritikkverdig at et mediehus som så til de grader forlanger at noen stiller opp når de er i krise, ikke stiller opp i studio som dette, sier Harald Stanghelle til TV 2.

Torsdag ettermiddag deltok han i debatt hos TV 2 med redaktør i Medier24 Erik Waatland og generalssekretær i Presseforbundet Elin Floberghagen.

– Meningsløst

VG har opplyst at de av «logistiske grunner» ikke har hatt mulighet til å stille til debatt. Det argumentet kjøper ikke Stanghelle, som er tidligere redaktør i Aftenposten.

FÅR KRITIKK: Sjefredaktør Gard Steiro, nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken og styreleder Torry Pedersen under VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken er ferdig.

– I NRKs politiske kvarter var det ingen fra Schibsted eller VG-ledelsen som av logistiske grunner kunne stille. Det er helt meningsløst. Alle skjønner at det er fordi de ikke vil stille, sier han, og legger til:

– Akkurat det samme anklager vi kommunikasjonsbyråene for, å styre mektige andre samfunnsinteresser. Nå er det et av de mektigste og viktigste mediehusene, så stiller de ikke opp. Det går ikke an, sier Stanghelle.

VGs digitalredaktør Ola Stenberg svarer slik på kritikken fra Stanghelle:

– Vi var tilgjengelige for spørsmål i en åpen presse-seanse i flere timer da evalueringen ble offentliggjort, og har stilt i så mange intervjuer det er fysisk mulig å stille i i dag. Samtidig er det viktig for oss å håndtere denne saken og nyhetsbildet for øvrig i VG, skriver Stengberg i en sms til TV 2.

Steiro blir - Skarvøy i permisjon

VGs styreleder Torry Pedersen kunne onsdag fortelle at sjefredaktør Gard Steiro blir værende som ansvarlig redaktør.

– Styret mener prinsipielt at det er særdeles viktig at medieeiere klart uttrykker at det skal være lov, også for redaktører, å gjøre feil. Om redaktøren ikke kjenner den tryggheten, vil vi få en mer tannløs presse, sa Pedersen onsdag.