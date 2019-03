Kulturdepartementet orienterte torsdag formiddag NRK om at dagens kringkastingsavgift blir erstattet med en ny finansieringsordning med virkning fra 1. januar 2020.

Endringen medfører at NRKs lisensavdeling blir avviklet.

Beskjeden ble gitt i et møte hos Kulturdepartementet med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, økonomidirektør i NRK Andreas Norvik, ordfører i Rana kommune Geir Waage og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til stede.

På det samme møtet la Kulturdepartementet frem planer for opprettelse av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.



– Tung beskjed

Regjeringen, ved Kulturminister Trine Skei Grande, har varslet at forslag til ny finansieringsmodell for NRK er en del av innholdet i mediemeldingen som legges frem i morgen, fredag 29. mars.

– Det har lenge vært bred enighet om at NRK trenger en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell. Samtidig får dette konsekvenser for NRKs lisensavdeling. Det er selvfølgelig en tung beskjed å få for våre medarbeidere ved lisensavdelingen. Dette er folk som gjennom mange år har gjort en viktig og god jobb for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, og fortsetter:

– Samtidig er jeg glad for regjeringens planer om etablering av 70 nye arbeidsplasser tilknyttet Nasjonalbiblioteket, sier Eriksen.

Forslag til ny modell

Andreas Norvik, økonomidirektør i NRK, er i ettermiddag i Mo i Rana. Sammen med ledelsen ved Lisensavdelingen har han kalt inn til et allmøte for å informere medarbeiderne.

– Det viktigste nå er å ivareta medarbeiderne som rammes. Hver enkelt har stått på og gjort en uvurderlig jobb for NRK, og vi skal gjøre det vi kan for å sikre en ryddig og trygg prosess fremover. Jeg er imponert over hvordan Lisensavdelingen har taklet å stå i usikkerhet i flere år. På den ene siden er det godt å få en avklaring. På den andre siden er det selvfølgelig veldig tøft, sier Norvik.

NRK Lisensavdelingen ble etablert for 27 år siden og har 100 medarbeidere.

Forslag til fremtidig finansieringsmodell for NRK blir presentert når mediemeldingen legges frem under Landslaget for lokalavisers (LFL) landsmøte 2019 i Drammen fredag.