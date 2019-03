Økokrim mistenker grovt bedrageri knyttet til strømmetjenesten Tidal, men får ikke hente ut data fra selskapets servere.

Nå har Høyesterett behandlet saken. Både tingretten og lagmannsretten har bestemt at Tidal må utlevere serverdataene, men selskapet valgte å anke til siste instans.

– Stor betydning

Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til, var om norsk politi kunne foreta en ransaking av data som ligger på en server i utlandet.

– I denne saken har politiet via en PC og en linje fra Norge lastet ned materiale som lå lagret på en server i utlandet. Det er slik norsk politi gjør det i dag i mange saker. Hvis Høyesterett skulle komme til at dette ikke er lov, vil det få stor betydning for praksis, sa statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til NTB 10. mars

– Rett til beskyttelse

I en uttalelse sier pressekontakt for Tidal i Norge, Daniel Barhom, at Tidal er skuffet over utfallet av ankesaken.

– Vi er skuffet over at den grunnleggende friheten fra inngrep over landegrensene ikke gis vern i Høyesteretts avgjørelse. Denne saken handlet ikke om Tidal, men om selskapers rett til beskyttelse i fremtiden. Dette vant vi dessverre ikke frem med.

Han presiserer at det både er kommunisert og bekreftet av Økokrim at Tidal ikke er siktet eller mistenkt i saken.

– Vi vil fortsette å tilby vår bistand til Økokrim. Vi er også i gang med å dele ytterligere informasjon med Økokrim og håper vi nærmer oss en avslutning av saken, sier Barhom.

Eid av Jay Z

Bakgrunnen for saken er mistanke om grovt bedrageri knyttet til strømmetjenesten Tidal, som har hovedkontor i Norge. Selskapet er eid av flere internasjonale artister, deriblant Jay Z.

Selskapet Tidal er verken mistenkt eller siktet i saken som har vært etterforsket siden høsten 2018.

I en prisbelønt avsløring i mai i fjor skrev Dagens Næringsliv at lyttertallene hos Tidal var blitt manipulert og at enkelte artister derfor hadde fått større utbetalinger enn de skulle hatt – på bekostning av andre artister.

Det Økokrim ønsker tilgang til gjennom ransakingen er materiale som antas å kunne kaste lys over det mulige databedrageriet.

Tidal avviser og bestrider påstandene i Dagens Næringsliv.

(©NTB/ TV 2)