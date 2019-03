Torsdag ettermiddag opplyste PST i en pressemelding at samboeren til Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen, er mistenkt i alle sakene som omhandler trusler mot Wara-familien, utenom den hun allerede er siktet for.

Under en pressekonferanse med Erna Solberg kort tid etter, annonserte Tor Mikkel Wara at han går av som justisminister.

– Beslutningen kommer fordi noen trenger meg mer enn regjeringen. Min familie er ikke stor, men den er det viktigste jeg har, sa Wara.

Utklippede bokstaver

I februar mottok samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) et mistenkelig brev. Etter det NRK forstår, hadde brevet et innhold som «var egnet til å fremkalle frykt».

Torsdag ettermiddag kan TV 2 erfare at PST mistenker Bertheussen for å stå bak brevet.

Det var NRK som først om meldte om dette.

Brevet bestod delvis av utklippede bokstaver fra aviser og magasiner, og delvis av håndskreven tekst.

Elden: – Vil forklare seg

PST har tidligere uttalt at de ser hendelsene i sammenheng.

Bertheussens forsvarer John Christian Elden sier til TV 2 at hans klient er glad for at PSTs etterforskning betyr at hun får anledning til å forklare seg.

– Hun har ikke hatt mulighet til å forklare seg siden PST-sjef Benedicte Bjørnland for to uker siden sa at sakene skulle etterforskes samlet. Bertheussen mener hun kan bevise at hun ikke kan stå bak noen av hendelsene, og da må det smitte over på resten, sier Elden.

Siktet for bilbrann

Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen ble siktet av PST den 14. mars. PST mener Bertheussen tente på familiens bil, som sto parkert utenfor deres hjem i Oslo.

Bertheussen ble siktet for å ha «foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det».

– Siktelsen gjelder brannen som fant sted natt til søndag 10. mars i familien bil som sto parkert utenfor bopel i Oslo. Vi mistenker at siktede selv satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere gjerningspersoner, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under en pressekonferanse da siktelsen ble offentliggjort.