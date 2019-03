Denne måten å omskrive sitater på, stiller derimot store krav til journalisten. Det er viktig å sikre seg at man faktisk ivaretar kildens opplevelse, at hun fortsatt kan stå inne for sitatet. Og det er her VG konkluderer med at de har feilet. Spørsmålet om sitatet enten er fabrikkert, lagt i munnen på kilden, eller om hun selv har sagt det, blir derfor mindre relevant for VGs del, selv om det kan være avgjørende for journalistens ettermæle. VG har uansett sviktet en kilde og gjengitt et meningsinnhold de på forhånd visste var feil.

Det sentrale punktet er at VG tror på Sofies versjon om at hun i forkant av publisering forgjeves forsøkte å få VG til å endre sitatet hun ble sitert på, at hun ikke kunne stå inne for sitatet.

Og da redaktør Steiro ble gjort oppmerksom på dette samme kveld som publisering, tok det fire uker før sitatet blir fjernet. I mellomtiden hadde Gard Steiro gjentatte ganger forsøkt seg på ulike former for korrigeringer, rettelser og beklagelser, for å legge saken død. Han så ut til å lykkes til slutt. Men etter at TV 2 presenterte Sofies opplevelse av kontakten med VG, fikk saken en ny omdreining. Den interne granskingen som ble presentert onsdag kveld, er en presseetisk krasjlanding vi sjelden har sett maken til.

VG legger altså all skyld på journalist Lars Joakim Skarvøy for at saken ble publisert med et feilaktig inntrykk av video-episoden, mens Gard Steiro som sjefredaktør tar ansvaret for avisens mangelfulle håndtering i ettertid.

Det fremstår som litt enkelt. Ifølge VGs egen rapport, sier Skarvøy blant annet til Steiro​ «at kvinnen er usikker» like før de publiserer​. Burde det ikke ringt noen bjeller hos Steiro? Rapporten tegner et bilde av en sjefredaktør som er stresset på å få saken publisert, fordi han er engstelig for at andre medier skal komme dem i forkjøpet. Det virker som han mistet hodet fullstendig både før, og ikke minst, etter publisering. Han sendte politisk redaktør Hanne Skartveit i debatt hos NRK uten å informere henne om at Sofie mente seg feilsitert. Det er nesten ikke til å tro.

Dette dreier seg om en av de viktigste av grunnpilarene for all journalistikk, nemlig å gjengi kildene korrekt. Der sviktet VG. Og gjør du feil, så korrigerer du med en gang. VG sviktet der også.

Journalist Lars Joakim Skarvøy har fått seks måneders permisjon, mens VG vurderer hvilken rolle han skal ha i avisen fremover. Han er ansatt i VG og har et stillingsvern. Derfor er det klokt å ta en timeout. La støvet legge seg ordentlig før de konkluderer om hans posisjon i avisen. Sjefredaktør Gard Steiro har eiernes tillit. Han har en jobb å gjøre for å gjenvinne det som er av tapt troverdighet. Det er det VGs potensielle kilder og til syvende og sist lesere som avgjør.

Sofie var ikke et offer for en pågående Trond Giske. Hun ble et offer for VGs journalistikk, men tok opp kampen med landets mektigste mediehus. Det var en modig handling. Og hun vant.

Aslak M. Eriksrud har dekket norsk politikk i 20 år og kjenner slik sett til flere av de involverte pressefolkene i denne saken. VGs sjefredaktør Gard Steiro har han ingen personlig kjennskap til. Han kjenner VG-journalist Lars Joakim Skarvøy som en god journalistkollega og tøff konkurrent gjennom flere år, men de er ikke venner. Eriksrud har selv jobbet som politisk reporter i VG i seks år (frem til mars 2007) og har flere venner der. Kona jobber også i VG, men ikke med politikk som fagområde.