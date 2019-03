Nye opplysninger: – United sikret seg Solskjær på billigsalg

Britisk presse har nevnt summer på 80-90 millioner kroner for at nordmøringen skulle bli deres nye manager. Nye meldinger tyder på at det er langt unna sannheten.

Flere engelske medier melder at summen Manchester United betaler Molde er rundt 500.000 pund, altså rundt 6 millioner kroner. Det kommer i tillegg til at de betalte den samme summen for å løse ha fra kontrakten i desember.

Både ESPN, som var først med å lansere Solskjærs kandidatur til jobben i desember, og Evening Standard melder om avtalen. VG skriver at de også har lignende opplysninger.

Ifølge Evening Standard gjør totalsummen på 1 million pund klubblegenden omtrent 40 ganger billigere enn hva Mauricio Pochettino ville vært om de skulle hentet ham fra Tottenham.



Grei lønn

Solskjær signerte en treårskontrakt med Molde tidligere i desember, men den ble terminert da han ble hentet til United som midlertidig manager. Det selv om klubbene kommuniserte at han skulle tilbake til Molde etter endt vikariat. Akkurat den løsningen skapte en del forvirring da den ble kjent denne måneden.

Men med den var ikke Manchester United forpliktet til å betale noe denne gangen. Ifølge avisene som melder dette er betalingen for å vise godvilje og takk til United.

Gratis er Solskjær selvsagt ikke. Han får ifølge både ESPN og Evening Standard en årslønn på sju millioner pund, rundt 80 millioner kroner. Det er dog under halvparten av hva José Mourinho tjente i United.

Kommenterer ikke summer

Klubbdirektør Øystein Neerland ville tidligere torsdag ikke prate om hvilken økonomi som ligger i avtalen for Molde.

– Det har jeg ingen kommentar til. Det er nå en kompensasjon mellom klubbene, og så får vi forholde oss til det, sier Neerland til TV 2.

– Det har vært snakk om summer på 70-80 millioner kroner?

– Vi har aldri snakket om de summene der. Det er noe media har spekulert i har jeg sett. Vi har ikke noen kommentarer til noen summer, om det er riktig eller galt.

Neerland synes det er bra at det kom en avklaring.

– Nå har jo han vært siden desember og det at han kunne få fast ansettelse kommer ikke som noen overraskelse. Men det at det blir avklart synes vi er veldig bra. Rett og slett fantastisk at Ole har satt seg i en sånn posisjon at han får den jobben. Det er imponerende og veldig bra, og jeg unner ham det. Det er også bra for fotballen i Norge at vi har folk som blir sett på som kompetente til dette. Jeg tror det er bra. Vi har hatt på plass trenerteamet med Erling Moe lenge. Det er det bare å fortsette med. Vi visste at det kunne skje, og det skjedde i dag. Vi fortsetter som før.