Linda Røssland jobber stilte nylig opp for å gi blod sammen med flere kollegaer hos TV 2 i Bergen. Samtidig var det mange som registrerte seg som blodgivere på TV 2 sitt Oslo-kontor. På et par timer ble det vervet 50 nye blodgivere.

Hele TV 2 hjelper deg

For å markere at TV 2 hjelper deg 6. april er 25 år har alle avdelingene i TV 2 stilt opp på dugnad. Menneskene i og bak produksjonen av Tid for hjem skal for eksempel pusse opp en gammel jernbanestasjon, mens sportsredaksjonen gir folk mulighet til å få reparert sykkelen sin.

TV 2 har også dratt i gang en dugnad for å få flest mulig nye blodgivere. Hvordan du blir blodgiver, kan du lese her:

Her kan du gi blod Helse Norge: https://helsenorge.no/bli-blodgiver Røde Kors: https://www.rodekors.no/gi-blod/

Slik foregår det: Ved hver blodgivning fyller du ut et spørreskjema, viser legitimasjon og blir intervjuet.

Den som skal tappe blodet ditt desinfiserer stikkstedet nøye, og sjekker identiteten din for å forsikre seg om at etiketten på blodposene er merket riktig.

Du får et stikk i armen og gir 450 ml blod. Samtidig tas det blodprøver for testing. Du får et plaster på stikkstedet, og skal klemme godt på dette de første minuttene.

Etter tappingen har du gitt 10–12 prosent av blodet du har i kroppen. Volumet vil bygge seg opp igjen i løpet av noen timer.

For å unngå uheldige reaksjoner som følge av væsketapet, bør du hvile i 10–15 minutter etter at du har gitt blod og drikke rikelig.

Kilde: Helse Norge

