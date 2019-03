Med elektriske I-Pace har Jaguar akkurat nå en av Norges mest solgte biler. Denne modellen alene har mangedoblet salget deres her hjemme, og hentet en rekke nye kunder til merket.

Jaguar er blant dem som er tidlig ute med elbil. Da I-Pace kom på markedet i fjor, var dette den første modellen som for alvor utfordret Tesla.

Jaguars toppsjef Ralf Speth har akkurat vært en snartur i Oslo. Vi fikk møte ham til intervju, der han blant annet snakket mye om I-Pace og den elektriske satsingen til Jaguar.

Hele bilbransjen er inne i et teknologiskifte akkurat nå. For en relativt liten aktør som Jaguar betyr det svært krevende tider.

Handler ikke bare om personbiler

Men selv om det kanskje kan virke slik i Norge: For Jaguar Land Rover er ikke I-Pace noen volummodell. Biler med bensin- og dieselmotorer står for en langt, langt større del av det totale salget deres.

Nå sitter mannen med tittelen Professor Dr. på andre siden av bordet. Vi i Broom har fått 20 minutter med ham og går rett på sak:

– Ser vi nå slutten for dieselmotoren?

– Nei, jeg håper ikke det, og jeg tror ikke det heller. Når alt kommer til alt må vi leve mye lengre med dieselmotorer. Her må vi huske at det ikke bare handler om personbiler. Vi har også varetransport og transport over lengre avstander. Alt det kan ikke gjøres elektrisk nå. Vi trenger flere løsninger, som kan fungere side-om-side, sier Speth.

Vi møtte Ralf Speth til intervju da han i forrige uke var på kjapt Norges-besøk.

Må ha riktig teknologi

– Betyr det også at Jaguar Land Rover ikke har utviklet sin siste dieselmotor?

– Det tror jeg ikke vi har. Dette handler både om nye motorserier, og videreutvikling av de eksisterende. De må forbedres hvert eneste år. Moderne dieselmotorer er i dag svært konkurransedyktige. De har et CO2-utslipp som er 20-30 prosent lavere enn bensinmotorer, NOx-utslippet er tilnærmet likt. Du må ha riktig teknologi, det har vi i Jaguar Land Rover. Det skjer også mange interessante ting: Store biler kan bli mer effektive og mer miljøvennlige enn mindre. Fordi de større bilene har plass til flere teknologiske hjelpemidler. Høy pris gjør også at man kan forsvare mer kostbar teknologi. forklarer Speth.

Det siste året har vært tøft for selskapet hans. Salget har falt flere steder, blant dem hjemme i Storbritannia og i det viktige, kinesiske markedet. Nå har de måttet redusere produksjonen og kutte i antall ansatte. Jaguar satset sent på dieselmotorer, det siste året har de merket fallet i dieselbilsalget svært godt. Samtidig har de satset store summer på å utvikle I-Pace og all teknologien som ligger i den bilen.

Tidligere i år ble Jaguar I-Pace kåret til Årets bil i Europa. Det er en svært prestisjetung og viktig pris for Jaguar. Foto: Scanpix

Mye usikkerhet

Speth legger heller ikke skjul på at de er sårbare for politiske endringer. Brexit er en skikkelig hodepine for selskapet. Handelskrigen mellom USA og Kina er heller ikke bra. Alt dette skaper usikkerhet og gjør det vanskelig å vite hvilken retning man bør gå i.

I Norge handler svært mye om elbiler nå. Men i mange andre markeder ser dette bildet ganske annerledes ut. Vi i Broom har møtt flere høyt plasserte personer i bilbransjen som er åpne på at de ikke vet om elbilsalget totalt sett vil ta av de kommende årene – eller om de elektriske bilene fortsatt vil være marginale, slik de er i dag.

Denne usikkerheten har vi også møtt hos Jaguar. De håper at I-Pace kan være starten på noe stort, men de føler seg langt fra sikre på at det er slik.

70 prosent vil ha forbrenningsmotor

I denne situasjonen må man helgardere. Og det er det Jaguar Land Rover gjør, selv om det betyr store og tunge investeringer.

– Dere i Norge har mange fordeler, dere har fornybar energi og dere har en visjonær politikk rundt elbiler. Men ser vi på prognoser for elbilsalget fremover, ligger de ikke på mer enn mellom 15 og 35 prosent (av totalsalget, red anm.) i 2025. For å snu det tallet: Det betyr at rundt 70 prosent av alle nye biler fortsatt vil ha en forbrenningsmotor, sier Speth.

Det understreker naturligvis poenget hans med hvor viktig det er å satse på å videreutvikle teknologien og få ned forbruk og utslipp på fossilbilene.

Speth har fått en stor del av æren for forvandlingen Jaguar har gjennomgått de siste årene, her poserer han ved sportsbilen F-Type. Foto: Scanpix.

Ikke sort eller hvitt

– Dette handler vel også om geografiske forskjeller?

– Helt klart. Det finnes mange land og regioner der lavere kjøpekraft gjør at man rett og slett ikke har råd til den nye teknologien. Mange har heller ikke fornybar energi tilgjengelig. Hvis elbilene skal drives av energi fra kull, da er de absolutt ikke utslippsfrie, sier Speth.

Han legger til:

– Politiske føringer har svært mye å si. Brüssel har ledet an. Kina kommer fort nå, på mange måter går de enda lenger. Men så har du store og folkerike land som for eksempel India og Indonesia, de kan ikke bare endre på dette over natten.

– Dette bildet er absolutt ikke bare sort eller hvitt. Det går ikke an å tenke "Hvorfor er de så dumme at de gjør sånn eller slik". Det er veldig mange faktorer som spiller inn, fastslår Speth.

– Vet hvor vi kommer fra

– Hvis du skal oppsummere, hvordan er det å være Jaguar Land Rover i mars 2019?

– Først av alt er det fascinerende. Vi er et fantastisk selskap med sterke merkevarer. Vi har vunnet mange høythengende priser. Vi vet hvor vi kommer fra. Vi startet som et lite, engelsk selskap. Nå er vi globale.

– Samtidig er det klart at vi har mange utfordringer, både internt og eksternt . Vi har møtt store geopolitiske endringer og vi har møtt dem tidligere enn mange andre. Hvorfor? Fordi vi er små – og når det er endringer i volumene, merker vi det tidlig. Vi er på mange måter en graf på den internasjonale økonomien. Det gjør at alt ikke er enkelt. Men jeg er veldig stolt av å lede et selskap med så mange kreative mennesker og så mange flotte biler, avslutter Ralf Speth.

