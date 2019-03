– Dette er en krevende sak og en situasjon jeg gjerne skulle vært foruten, men jeg har stor forståelse for de vurderingene Tor Mikkel har gjort, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse torsdag.

Jon Georg Dale (Frp) fortsetter som fungerende justisminister inntil videre. Etter det TV 2 erfarer, tar regjeringen sikte på å ha en permanent justisminister på plass like etter påske.

Selv forteller Wara at de siste ukene har vært tøffe. Valget om å gå av har imidlertid vært enkelt, sier han.

– Beslutningen kommer fordi noen trenger meg mer enn regjeringen. Min familie er ikke stor, men den er det viktigste jeg har. Det vil den alltid være. De har vært der for meg i tykt og tynt. Nå skal jeg være der for dem, sier han.

Fikk råd fra Erna

Wara takker for all støtte han har fått i den vanskelige perioden. Han ønsker ikke å svare på hva han tenker om siktelsen som er tatt ut mot samboeren hans Laila Anita Bertheussen..

– Jeg skjønner dere har mange spørsmål og det kommer en tid jeg skal svare. Nå er tiden inne for at jeg skal stille opp for de jeg er glad i, sier han.

TV 2 er kjent med at Wara for to uker siden spurte Erna Solberg om hun mente han burde fratre som følge av siktelsene mot samboeren.

Solberg svarte da at han burde søke permisjon, fordi hun ikke ville ha forhastede beslutninger.

Fornærmet til mistenkt

Tidligere torsdag opplyste Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at Waras samboer har fått status som mistenkt i samtlige av trusselsakene mot familien.

Dermed er hun mistenkt i syv saker. Samtidig er hun fremdeles er siktet for å ha «foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det» – nemlig for å ha satt fyr på familiens bil.

«Rekken av hendelser, som startet med tilgrising av bolig og mulig forsøk på å tenne på en bil 6. desember i fjor, sees i sammenheng med hverandre», skriver PST i en pressemelding.

Samtidig opplyser PST at mistanken om at det var Bertheussen som satte fyr på bilen, ikke er svekket.

Riksadvokaten er orientert om utviklingen i saken torsdag.

«Det gjennomføres omfattende etterforskningsskritt, og det er foretatt en rekke beslag som nå er gjenstand for undersøkelser og analyse», skriver PST. Det vil ta tid før svarene på analysen foreligger.

Seks justisministre

Samme dag som hans samboer ble siktet, gikk Wara ut i permisjon. Han har siden ikke søkt forlengelse av permisjonen.

I mellomtiden har Jon Georg Dale (Frp) fungert som justisminister.

Dale er Solberg-regjeringens sjette politiker til å inneha statsrådsposten. Fra før har Anders Anundsen (2013-2016), Per-Willy Amundsen (2016-2018), Per Sandberg (2018) og Sylvi Listhaug (2018) takket for seg.

TV 2 har tidligere vært i kontakt med regjeringskilder i Frp som forteller at det vil sitte svært langt inne å gi fra seg justisministerposten til et annet parti.