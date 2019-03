Sanner: Norge vil ikke frata barn av IS-foreldre statsborgerskapet

Det argumentet blåser Engen-Helgheim av.

– Ifølge Redd Barna er nesten alt et brudd på FNs barnekonvensjon, hevder han og påpeker at endringen kun gjelder IS-krigere med dobbelt statsborgerskap.

– Dermed vil barna få mulighet til å få statsborgerskap et annet sted, sier han.

Tok med barna

Ifølge det danske sikkerhetspolitiet PET har minst 150 personer reist fra Danmark til Syria og Irak siden 2012. Om lag en tredel har kommet tilbake.

PET mener også at noen danske kvinner tok med seg barna til krigssonen, og at noen har fått barn der.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslår at rundt 30 personer med tilknytning til Norge fortsatt er med i IS. I tillegg er det anslått at rundt 40 IS-barn har mor eller far som bodde i Norge før de dro.

