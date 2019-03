​Se Ole Gunnar Solskjær møte norsk presse i videovinduet øverst.

Solskjær tar nå hele familien med seg til Manchester.

Det sier han selv i det første offisielle intervjuet med MUTV etter at ansettelsen ble kjent.

– Vi har virkelig likt å bo i Norge de siste åtte årene. Det vil bli en stor forandring for familien, men vi ser frem til det. Vi ble enige om at kun jeg skulle flytte over for de seks opprinnelige månedene, men det er det slutt på nå. Nå flytter vi over sammen.

– Vi bygget et hus, eller begynte å bygge det i 2007, men kanskje kan vi endelig flytte inn der nå i 2019. Det er lang planlegging!

Virgil van Dijk må ut før Solskjær kan flytte inn

Kristiansunderen har ikke ennå fått tatt i bruk huset, som ligger i landlige Cheshire, i praksis en forstad til Manchester og Liverpool.

Den tidligere Molde-treneren har tidligere forsøkt å selge praktvillaen, men da det ikke lyktes, ble det i stedet leid ut.

Og ikke til hvem som helst. For da den nederlandske stopperkjempen Virgil van Dijk tok steget fra Southampton til Liverpool i januar 2018, endte han opp med å bli Solskjærs leieboer, skal vi tro engelsk presse.

Da 46-åringen overraskende ble managervikar for United i desember, måtte han derfor ta inn på Lowry Hotel, hvor José Mourinho også bodde under sin tid i Manchester.

Nylig avslørte Solskjær på podkasten Fotballklubben at han hadde flyttet ut fra hotellet og leid et hus. På den samme podkasten forteller nordmannen at han var blitt advart av Manchester Uniteds pressesjef om at en avis ville skrive om leieboeren hans, men han ville ikke si hvem det var. Avisen viste seg å være The Sun og leieboeren Virgil van Dijk.​

– Du må ikke tro på alt du leser i media

Og på torsdagens pressekonferanse fikk Solskjær spørsmål om han nå hadde gitt van Dijk varsel om utkastelse:

– Nei, det har jeg ikke. Vi har en kontrakt, sa United-sjefen lattermildt.

– Hvor lenge har han igjen? Seks måneder?

– Jeg vet ikke.​

Men i møte med norsk presse etterpå var 46-åringen enda mer hemmelighetsfull på spørsmål om når Liverpool-spilleren skulle flytte ut.

– Vet du at han bor...? Du må ikke tro på alt du ser og leser, vet du. Det har jeg lært etter mange år i media. Jeg har ikke begynt å tenke på hvor jeg skal bo ennå. Det har jeg ikke.

​Ifølge Daily Mail er eiendommen på rundt 1,4 hektar og blant fasilitetene finner man et anneks med eget treningsrom, biljardrom og mørkerom, i tillegg til en stor hage med egen stall.

Avisen skriver samtidig at huset er verdt småpene fire millioner pund – omtrent 45 millioner kroner.