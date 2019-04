Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny Er på "jakt" etter en skyss til min datter på 22 år, som har hestedilla.

Hun har innsett at det ikke er bestandig Volvo XC90 til far er tilgjengelig. Jeg har fått i oppdrag å finne en bil som hun kan kjøpe for egne oppsparte midler. Vi snakker om prisklasse 80.000-100.000 med hengerfeste og med baksete. Venninnegjengen må også ha plass i bilen, skjønner jeg. Har sila bruktmarkedet som den særingen jeg er.

Har kommet til to aktuelle. BMW X3 -07 mod. til kr. 95.000. Min kjøre-opplevelse er at den er konservativ, staut og driftssikker. Ford Kuga 09-modell til kr. 105.000.-

Jeg velger å stole på hva som blir formidlet her inne etter at merkeforhandler (Volvo) henviser til dette forumet. Volvo er utelatt nå fordi XC60 ikke ligger på dette prisnivået. Spørsmålet er: Skal en gå for en 2009 Kuga Titanium med flotte linjer, glasstak, manuell kasse, delskinn-seter, varme i frontrute? Kontra en staut, konservativ BMW X3 med 162.000 km uten glasstak og "stasj". Men med fine linjer, svart helskinn, automat og et godt helhets-inntrykk til kr. 90.000.-

Min magefølelse før prøvekjøring av Kuga er X3? Mulig mer lettsolgt også etter 50 000 km kjøring, kontra Kuga? Mange spørsmål her i denne tråden. Hilsen en far har et snev av bilfreak som også er blitt "arva" av avkommet. Helsing Trond Erik.

Benny svarer:

Heisann! Jeg har full forståelse for at det ikke er bare enkelt å finne en passende bil til datteren.

BMW X3 mot Ford Kuga vil nok for mange oppfattes som en «no brainer». BMW byr på kulere design, sterkere motor (i alle fall som regel) mer status, mer utstyr, bedre kjøreegenskaper osv. Det er absolutt ikke vanskelig å finne argumenter fden veien. X3 er vel rett og slett en kulere bil på de fleste måter. I alle fall slik i utgangspunktet.

Men er det slik at den kuleste bilen er det beste kjøpet?

Jeg tror ikke nødvendigvis det. Ford Kuga av denne generasjonen er en litt glemt og unnselig bil, på mange måter. Dessuten er det en Ford. På godt og vondt. Ikke like skape kjøreegenskaper, noe billigere i interiøret, døllere design etc. Ikke vanskelig å finne argumenter mot Kuga-kjøp, der altså.

Jeg tror allikevel at Kuga kan være det beste kjøpet her. Både det at den er et par år nyere og har gått nesten 60.000 kilometer kortere er selvfølgelig gode argumenter her.

Første generasjon BMW X3 er en fin og kul bil, men ikke nødvendigvis en veldig god bil.

Anbefaler Ford

Når det gjelder driftssikkerhet og eierkostnader, tror jeg fort at Ford Kuga kan være et vel så godt valg. Dette handler selvfølgelig om både servicehistorikk og hvordan bilene har blitt fulgt opp underveis. Og litt om flaks og uflaks. Samtidig tror jeg Forden er en god del billigere å reparere også, om noe går galt.

Kuga er ikke en veldig stor bil men fire voksne kjører greit i den. Dieselmotorene kommer fra PSA ( Peugeot / Citroën) og er på 140 eller 163 hk og de er generelt gode. De bør også duge til å trekke hestehenger. Her er det uansett viktig å sjekke vekter osv. litt nøye før man kjøper. Litt billig interiør og noe hjulstøy trekker ned på Kuga, som på ingen måter skjuler at den var en relativt billig bil. Styr også unna store hjul på Kuga. Da bråker den bare enda mer og sporer mye.

X3 byr nok på mer av alt man ønsker seg av status, kjøreegenskaper og komfort. Men dessverre er eldre X3 potensielle påkost-bomber. Jeg har selv et par eksempler på dette i min nærmeste vennekrets, med to ulike biler som har blitt et sammenhengende mareritt for eierene. Selv om det selvfølgelig også kan gå bra. Men jeg vurderer sjansene for å "gå på en smell" langt større her enn med Forden.

Selv om mange kanskje er uenige med meg i dette, så er i alle fall det min anbefaling her.

Jeg ønsker både far, datter og hest lykke til med ny bil!​

