I Kjendis søker kjæreste på TV 2 følger vi fire celebre fjes gjennom mange dater.

To av de som deltar i programmet er TV-personligheten Ida Fladen og hockey-profilen Glenn Jensen.

Selv om programmet går ut på at «vanlige» folk skal date kjendisene, er det mange som mener at de to ovennevnte personene heller skal gå på stevnemøter med hverandre.

Antall romansespørsmål skjøt i været etter den andre episoden av programmet, da de to dro på en dobbeldate.

– Mange skrev at det var bedre kjemi mellom Glenn og meg enn mellom de vi var på date med, sier Fladen lattermildt til TV 2.

Se video fra dobbeldaten øverst i saken.

Gamle venner

Også Glenn Jensen forteller at han har fått en del kommentarer om kjemien med 33-åringen.

De to har kjent hverandre i mange år, og det var derfor ikke rart for ham å takke ja til å dra på TV-dobbeltdate med Rælingen-dama, som for tiden er aktuell med Spårtsklubben på VGTV.

– Vi deltok begge på et veldedighetsarrangement i Stavanger, i regi av Right to play og Mats Zuccarello for noen år siden. Vi var begge var deltakere i en veldedeighetskamp til inntekt for Right to play, sier han.

Fremmede håper de blir sammen

Fladen sier det er fascinerende at så mange håper de skal bli et par, men hun avkrefter at det er noe mer enn vennskap mellom de to.

– Spørsmålene kommer fra øst og vest hele tiden. Både fra folk jeg kjenner og ikke kjenner. Det tar aldri slutt!

Mandag 01. april klokken 20:00 går den nest siste episoden av Kjendis søker kjæreste på TV 2.

Vi kan derfor ikke røpe om de to kjendisene har funnet kjærligheten med noen av deltagerne i programmet, men nysgjerrige sjeler kan se alle episodene på TV 2 Sumo allerede i dag.