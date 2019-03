– Vi tror på Sofie. Hun er konsistent og troverdig i alt hun beskriver. Det er utøvd et utilbørlig press, stilt ledende spørsmål, og sitatet er åpenbart ikke dekkende for hva hun mener, skriver Bakke Håndlykken til DN i en epost torsdag ettermiddag .

Medier24 møtte Skarvøy onsdag kveld. Til nettstedet uttaler Skarvøy at saken han skrev var mangelfull, og at han stiller seg bak avisens beklagelse.

Til NRK sa Skarvøy at Sofie forteller «en annen versjon nå».

– Jeg kan ikke svare på hvorfor hun forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå, enn det hun fortalte meg de samtalene vi hadde sammen.

– Hører ikke hjemme i en VG-artikkel

Bakke Håndlykken sier det «ikke er holdbart».

– Journalisten Skarvøy fastholder fortsatt sitatet. Det er ikke holdbart, det er erkjent og avklart at sitatet er presset frem og avviker fra det Sofie egentlig forteller. Vi kan ikke se at det er noen endring i det Sofie har fremholdt, skriver hun til DN.

– Sitater fremkalt under slike omstendigheter hører ikke hjemme i en VG-artikkel. I løpet av flere samtaler med Sofie har journalisten Skarvøy tatt ord og vendinger ut av kontekst, men dette dekker ikke det hun har opplevd og forsøkte å beskrive, legger Bakke Håndlykken til.

Skarvøy har ikke besvart TV 2s henvendelser.

​Skarvøys kuvending

I det første interne intervjuet med VG-journalist Lars Joakim Skarvøy, tok han ingen selvkritikk. To uker senere var tonen en litt annen.

Det kommer frem i VGs interne rapport, som ble lagt frem onsdag kveld.

I det første interne intervjuet 4. mars ble Skarvøy stilt spørsmål om publiseringen av saken 21. februar. I denne er Sofie sitert på «det ble litt mye, så venninnen min og jeg dro derfra» etter møtet med Trond Giske på Bar Vulkan. Sofie mener hun ble feilsitert og at VG-journalisten visste at hun ikke opplevde møtet som ubehagelig.

I internintervjuet, sier Skarvøy følgende:

– Ja, jeg mener ikke at vi kunne gjort det på en annen måte med publiseringstidspunktet. Vi hadde alt på plass. (...). Kvinnen sa at hun var OK med teksten og sitatet, vi hadde god oversikt over situasjonen. Jeg kan ikke se at vi kunne gjort noe annet der og da.

I samme intervju ble han spurt om han var for hard i kildekontakten med Sofie. Da svarte Skarvøy:

– Nei.

Seksjonsleder for nyhetsavdelingen i VG, spurte deretter «altså du mener hun ble godt ivaretatt?».

– Ja, veldig godt ivaretatt, svarer Skarvøy.

I det neste møtet 18. mars tar Skarvøy selvkritikk.

