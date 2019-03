Janteloppet sendes på TV 2 og TV2.no 13. april.

Aksel Lund Svindal har meldt seg på i Petter Northugs turrenn «Janteloppet» lørdag før palmesøndag på Hafjell.

Lund Svindal har nok fått med seg at deler av løypen går ned alpinbakken i Hafjell, spørsmålet er om fartsfantomet vet at rennet er 30 kilometer langt?

Arrangøren av det TV 2-sendte «Red Bull Janteloppet» garanterer topp underholdning, der et element i løpet blir «Svindal-utfordringen». Det handler om halvannen kilometer med utfor hvor det skal kåres «King and Queen of the hill».

Så spørs det da om hvor god en av verdens beste alpinister er med langrennsski - i utfor!

TV 2 så Petter Northug da han prøve seg på langrennsski ned unnarennet i Kollen for kort tid tilbake, og det gikk unna - så Lund Svindal kommer ikke til å mangle konkurranse ned Hafjell.

Mange av de som har preget langrenn i vinter stiller sammen med inn til 3000 mosjonister: Aleksander Bolsjunov, Calle Halfvarsspn, Frida Karlsson, Emil Iversen, Federico Pellegrino, Sjur Røthe, Ebba Andersson, Hans C. Holund, Simen H. Krüger, Natalja Neprjajeva, Yulia Belorukova, Anastasja Sedova, Even og Petter Northug.

Dagen før 30-kilometeren blir det 100 meter supersprint. Også det ved Hafjell.

– Dette blir mye moro. Garantert, sier Petter Northug om sitt eget arrangement.