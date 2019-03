Kvinnen var «død» nesten en hel time

BEKLAGER: Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Teamet som behandlet kvinnen er erfarne og høyt kompetente leger som dessverre gjorde en feilvurdering, og hendelsen har gått tøft inn på ansatte ved sjukehuset, sier Torstein Hole i en uttalelse fra helseforetaket.

Usedvanlig hendelse

Pasienten som våknet til live ble skrevet ut fra Molde sjukehus 8. mars. Statens helsetilsyn har vurdert den oppsiktsvekkende saken og kommet med følgende konklusjon.

– Statens helsetilsyn har vurdert at det ikke er nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging i saken, men den vil bli tatt med i vurderingsgrunnlaget i en annen pågående tilsynssak som gjelder liknende forhold, skriver helsetilsynet i sin avgjørelse.

Fagdirektør Torstein Hole vedgår at saken er høyst spesiell og at de har beklaget hendelsen.

– Dette er en helt usedvanlig situasjon. Jeg har aldri hørt om noe lignende, men det kan tenkes at det har skjedd. Jeg vet hvert fall ikke om det, sier Hole til TV 2.

Han og helseforetaket er glad for at kvinnen over levde og nå er i bedring.

– Vi vil ta lærdom av saken og skal bruke vårt interne kvalitetssystem for å sikre at slike hendelser ikke skjer ingen. Vi ber videre om forståelse for at vi ikke kan gå mer i detalj om hendelsen, da saka er en del av en større og pågående tilsynssak, heter det i uttalelsen fra Helse Møre og Romsdal.