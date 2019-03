Storhamars kaptein Patrick Thoresen reiste ikke med resten av laget for kveldens sluttspillkamp mellom Stavanger Oilers og Storhamar.

Se semifinaleoppgjøret mellom Stavanger Oilers og Storhamar på TV 2 sport 2 og TV 2 sumo fra 19.00.

Storhamar kan fort måtte klare seg flere kamper uten deres lederstjerne.

– Vil ikke stresse

Klubbens trener Fredrik Söderström bekrefter til TV 2 at Thoresen ikke er i Rogaland med resten av laget.

– Vi ser dag for dag, men han ble igjen i Hamar og får behandling der. Han jobber knallhardt for å komme tilbake. Slik jeg ser det går han også glipp av lørdagens oppgjør. Vi ønsker ikke å stresse for å få ham tilbake heller, sier svensken til TV 2.

Thoresen pådro seg en skade i underkroppen etter en takling fra Oilers-spiller Jakob Lagacé på søndag. Han måtte også stå over forrige kamp mellom de to lagene.

– Skaden tar den tiden det tar. Patrick (jou.anm Thoresen) er rutinert og vet hva dette handler om. Vi må bare være tålmodige, forteller Söderström.

– Vi må ikke være arrogante

De tre foregående oppgjørene mellom lagene har Storhamar vunnet begge kampene på hjemmeis, mens i det første oppgjøret i DNB Arena vant Oilers 2-1 etter overtid.

Söderström mener laget hans har vært klart best så langt.

– Vi har vært spillemessige overlegne men sist i DNB var vi ineffektive. Vi må ikke være arrogante og tro at puckbesittelse gir oss seieren. Vi må sette sjansene våre, slår svensken fast.

DNB Arena har en mindre isflate enn det Storhamar er vant med til daglig. Det byr på utfordringer for Hamar-laget, ifølge Söderström.

– Stavanger kommer til å gå knallhardt ut mot oss. Vi må holde oss rolige og være smarte i spillet vårt. Det er en mindre bane, så vi kommer til å bli hardere straffet for enkeltfeil. Vi må være skjerpet og ha fullt fokus for å vinne i dag, forteller treneren.