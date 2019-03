Det kunngjorde Andrea Leadsom i Underhuset torsdag ettermiddag. Selve forslaget vil bli lagt fram i løpet av dagen, varslet hun.

Underhusets speaker John Bercow har tidligere gjort det klart at det ikke er tillatt å legge samme forslag fram for avstemning på nytt og på nytt. Han krever derfor «substansielle» endringer før avtalen kan legges fram for avstemning på nytt.

Leadsom sier regjeringen er bevisst på dette, og at samtaler er i gang for å sikre at kravet tilfredsstilles.

