Den fryktede MC-gjengen «Night Wolves», som i 2014 trakasserte og skapte frykt på Krim-halvøya, har etablert seg i Finland, skriver avisen Iltalehti torsdag.

Ifølge avisens politikilder etablerte den russiske MC-gjengen seg i Forssa-området i Sør-Finland tidligere i år.

Delte ut vester

#KRP:lle on tullut kysymyksiä Yön susiin linkittyvän RMI-ryhmän tulosta Suomeen. Vahvistamme asian ja kommentoimme sitä huomenna @SuomenPoliisi'n mediatilaisuudessa, jonka aiheena on #järjestäytynytrikollisuus. #poliisi — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) 28. mars 2019

Finsk kriminalpoliti bekrefter opplysningene torsdag på Twitter, og legger til at klubben vurderes som en kriminell organisasjon. «Night Wolves» står på USAs sanksjonsliste for sin rolle i annekteringen av Krim-halvøya.

Under et arrangement i klubbens lokaler i Moskva fikk finske medlemmer overrakt skinnvester med logo, skriver avisen som har publisert bilder fra den åpne Facebook-siden til «Night Wolves».

Bildene viser at lederen Aleksandr Zaldostanov, som går under kallenavnet «Kirurgen», under feiringen av sin 56-årsdag delte ut vester til nye, europeiske medlemmer. I 2013 fikk «Kirurgen» tildelt en æresmedalje av Russlands president Vladimir Putin.

FIKK ÆRESMEDALJE: Vladimir Putin og Aleksandr Zaldostanov i 2010. Foto: ALEXEY DRUZHININ/AP/NTB scanpix

«The Night Wolves» er Russlands største MC-klubb, med rundt 7.000 medlemmer.

I 2014 hadde den forgreininger til Bulgaria, Bosnia, Serbia og Ukraina, og har senere spredt seg til Sveits, Østerrike, Slovakia og Frankrike.

Klubben opplyser selv på sine nettsider at den også har medlemmer fra Sverige og Spania.

Tanks i hovedkvarteret

Ifølge russiske myndigheter har organisasjonen sitt europeiske hovedkvarter i Slovakia.

Landets president Andrej Kiska sa til BBC i 2018 at MC-gjengen er et verktøy for russiske myndigheter, og beskrev basen som en alvorlig sikkerhetsrisiko.

Hovedkvarteret til den ultranasjonalistiske MC-klubben «Night Wolves» ligger nær landsbyen Dolna Krupa i Slovakia. Foto: Radio Free Europe/Reuters/NTB scanpix

Dronebilder som ble tatt av hovedkvarteret, viste gamle stridsvogner og militærkjøretøy inne på det lukkede området som ligger rundt en times kjøretur fra hovedstaden Bratislava.

Den ultranasjonalistiske klubben lever etter slagordet: «Hvor enn The Night Wolves er, så skal de anses for å være i Russland».

9. mai 2015 var «Night Wolves»-medlemmer fra flere land til stede i Berlin under 70-årsmarkeringen for seieren over nazi-Tyskland. Ved det sovjetiske krigsminnesmerket i Treptower-parken vaiet flagg med hammer og sigd.

Ifølge etterforskere brukes «Night Wolves» angivelig som russiske kurérer for viktige meldinger som ikke kan sendes elektronisk eller gjengis på telefon.

