Advokatkontorene Simonsen Vogt Wiig og BAHR vurderer nå mulig søksmål mot NSB for å ha brutt lov om god forretningsskikk.

Da det ble kjent at NSB ville registrere navnet Vy, sa styreleder i selskapet, Dag Mejdell, dette om rettighetene til navnet:

– Vi mener vi har de rettighetene vi trenger for å bruke det navnet vi har bekjentgjort, så jeg er ikke bekymret for det.

Daglig leder i kommunikasjonsbyrået Vy mener derimot at styrelederen kanskje bør være nettopp det. De har hatt navnet siden 2015.

– Ved denne varemerkesøknaden krenker NSB de etablerte rettighetene Vy Communication har til navnet Vy. Vi anser dette som et klart brudd på god forretningsskikk næringsdrivende imellom, sier daglig leder Fredrik Rommen.

– Inngrep mot varemerke

– NSBs nye navn vil føre til en klar svekkelse av Vy Communications varemerke og identitet, legger han til.

Førsteamanuensis og instituttleder ved BI Monica Viken mener NSB kan ha brutt lov om god forretningsskikk.

– Det kan bli et problem, for da kan det være forvekslingsfare. Det kan by på juridiske problemer, fordi det kan være et inngrep mot varemerket til det andre selskapet, uttalte hun til TV 2 12. mars.

– Ønsker ikke dialog i media

Konsernadvokat i NSB, Otto Kittil Sivertsen Roheim, ønsker ikke kommentere saken utover følgende kommentar:

«NSB ønsker å ha dialog med (annet selskap. red anm.) og Vy Comminucation direkte, ikke gjennom media»

Rommen i Vy Comminucation sier NSB aldri har kontaktet dem om navnebruken.

– NSBs prosess fremstår som svært uheldig og uryddig, all den tid NSB har hatt alle intensiver til å kontakte Vy Communication for å diskutere hvorvidt det er grunnlag for en sameksistens, men av forståelige grunner har NSB unnlatt å gjøre dette, sier Rommen.

Navnet er patentert

Også en annen aktør som som bruker merkenavnet Vy har engasjert et advokatkontor, og mener NSB kan ha brutt lov om god forretningsskikk. De ønsker torsdag ikke å uttale seg, men den daglige lederen i selskapet skriver i en tekstmelding at «vi er i dialog med NSB om en avtale. Vi har det juridiske vedrørende bruk av navnet Vy til vurdering»

Dette selskapet har også patentert navnet.

Advokatselskapene skal etter det TV 2 forstår har ferdigstilt sitt arbeid i løpet av neste uke.

Generalforsamlingen i NSB vedtok formelt navnebyttet 22. mars i år, og vil bruke omlag 280 millioner kroner på å bli Vy.