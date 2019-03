Naboene er redde: Norges farligste asylsøkere flytter inn i nabolaget

Det er ikke bare beboerne på Nannestad som er skeptiske. Ordfører Hans Thue er også bekymret på naboenes vegne.

Ordfører Hans Thue i Nannestad er bekymret for oppstarten av asylmottaket på naboenes vegne.

– Vi syns ikke det er en god idé å legge et slikt mottak her. Dersom vi hadde hatt noe vi skulle ha sagt i denne prosessen, hadde vi selvsagt takket nei til et slikt mottak, sier Thue til TV 2.

Han er ikke imponert over verken UDI eller drifterne av mottaket i forrige runde. Han håper derfor det stemmer når UDI sier at de stiller strengere krav til driverne av mottaket denne gangen.

– Mange av beboerne på et slikt mottak har en psykisk tilstand som tilsier at de trenger behandling og hjelp. Vi er ikke sikre på om de får den oppfølgingen og hjelpen de trenger, og er derfor både spent og bekymret på naboenes vegne, sier ordføreren.

– Tar bekymringene på alvor

Regiondirektør Belén V. Birkenes i UDI Vest sier at hun tar naboenes bekymring på høyeste alvor.

– Siden den forrige kontrakten har vi strammet inn på flere punkt. Vi krever at Stendi har høy bemanning med riktig kompetanse og at beboerne blir fulgt tett opp. Beboerne skal ikke være en trussel for andre, sier Birkenes.

UDI innser at kravene deres i forrige omgang var for runde i kantene.

De krever nå at beboerne på mottaket har én til én oppfølging, og at det blir satt inn to til én eller tre til én ved behov.

De krever også at 60 prosent av de ansatte har relevant utdannelse og at det til en hver tid skal være en psykiatrisk sykepleier tilstede.

Forstår frykten

Direktør for omsorgstjenester, Ingvild L. Kristiansen, i Stendi AS sier at hun har full forståelse for at naboene til asylmottaket er redde.

– Vi er opptatt av å ha et godt forhold til naboene, det er også derfor vi nå har et informasjonsmøte. Vi er i tillegg pålagt å ta med naboene i en risikoanalyse, slik at de blir involvert, sier Kristiansen.

Naboene vil også ha mulighet til å kontakte mottaket til enhver tid.

Kristiansen bekrefter at UDI har stilt langt høyere krav til dem denne gangen.

– Det kommer til å være like mange ansatte som beboere, og de ansatte vil være både sykepleiere, vernepleiere og politiutdannede, sier Stendi-direktøren.

Men hun påpeker at mottaket er et frivillig tiltak og ikke et fengsel, og at de ikke har myndighet til å holde beboerne fysisk tilbake.

For å informere de berørte naboene på best mulig måte har kommunen, UDI og Stendi innkalt til et informasjonsmøte torsdag ettermiddag, der også politiet og kommuneoverlegen vil være til stede for å svare på innbyggernes spørsmål.