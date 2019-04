Veldig mange bileiere har opplevd det minst én gang. Du er ute og kjører – og plutselig smeller det skikkelig i frontruten.

Er du heldig, har det ikke blitt noen skade. Men ofte er resultatet en "rose", som viser hvor ruten ble truffet.

Overgangen mellom vinter og vår er høysesong for grus og småstein som skader frontruter. Og, selv om glasskader på bilen er dekket av kaskoforsikringen, og reparasjon av små steinsprutskader er helt uten egenandel, er det likevel irriterende å bli rammet av.

Disse skadene har det blitt langt flere av de siste årene. Faktisk har antall steinsprut og glasskader på norske biler mer doblet seg de siste 20 årene:

255.000 skader

I 1997 ble det meldt inn litt over 117.000 skader til forsikringsselskapene i Norge, mens antallet i 2018 økte til mer enn 255.000 skader. Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Hvorfor er det flere og flere som bokstavelig talt rammes av grus og småstein i frontruten? Det har flere årsaker:

1. Flere biler på veiene:

Den norske bilparken har blitt større, og det fører naturlig nok til at antallet skader øker totalt. Samtidig bidrar tettere trafikk til at risikoen for å bli truffet av småstein og grus for hver enkelt bileier blir større.

2. Økt veistandard:

Norge har fått flere veier med parallelle kjørefelt på grunn av utbygging og oppgradering av veinettet mange steder. Det er ofte på slike veier – og ved såkalte påkjøringsramper eller aksellerasjonsfelt, der folk kjører inn på motorveiene – at steinsprut skjer. Påkjøring til ny vei og forbikjøring er blant de vanligste årsakene til steinsprut.

3. Mer strøing og piggfrie dekk:

Vintervedlikeholdet av veiene er annerledes nå enn før. Tiden da alle brukte piggdekk er for lengst forbi, og piggfrittandelen er veldig høy mange steder. De som holder veiene kjørbare på vinteren bruker derfor mer grus og sand til å strø med, og flere gater og veier blir strødd på glatte dager.

Mens piggdekkene tidligere harvet opp glatte partier og bidro til å skape ujevnheter, må det nå strøgrus til mange steder for å skape nok friksjon. Samtidig er piggfrie vinterdekk laget av myke gummiblandinger hvor grus og småstein lettere setter seg fast i mønsteret og blir slynget videre mot bilen bak.

4. Tynnere frontruter:

Frontrutene er blitt tynnere, det øker sannsynligheten for at de får skader. En frontrute er rundt 10 prosent tynnere i dag enn for noen år siden.

5. Skvettlappene er borte:

For noen tiår siden hadde alle biler skvettlapper, de fanget opp mye av grusen som ble slynget bakover. Moderne biler er uten disse skvettlappene, og det bidrar til mer steinsprut på veiene. Skvettlappene forsvant en eller annen gang på 80-tallet, mye av designårsaker. Skal du bestille ny bil i dag med skvettlapper, så er det ekstrautstyr som kan koste flere tusen kroner ekstra.

Glasskader bør utbedres kjapt, før de utvikler seg til å bli større. Foto: If.

Bør repareres raskt

Da vet du noen av årsakene. Men hva kan du som bileiere gjøre for å unngå at dette skjer med deg og din bil? Vi spør Sigmund Clementz som er informasjonssjef i forsikringsselskapet If:

– Det er vanskelig å vegre seg mot steinsprut i trafikken, men det beste rådet fra oss er å holde god avstand til bilen foran. Da reduserer du risikoen en del. Men det vanskelig å si hva du skal gjøre for å unngå steinsprut fra biler du møter i motgående kjørefelt.

– Ved glasskader som kan repareres – som små steinsprut – er det ingen egenandel hos forsikringsselskapene. Du trenger heller ikke ta kontakt med forsikringsselskapet på forhånd. Du reiser bare rett til et glasskadeverksted, og så melder de inn skaden for deg. Det er viktig å reparere steinsprut så hurtig som mulig, fordi den kan vokse og føre til større skader. Spenninger i ruten og små sand- og støvpartikler som legger seg i sprekkene i steinspruten, påvirker skaden mer eller mindre fra første stund, sier Clementz.

Skifte vindusviskere

Han legger til:

– Et tips er å dekke til spruten med en tapebit, slik at det ikke legger seg partikler i steinspruten. Glassverksteder har biter med spesialtape du kan ha liggende i bilen, men det fungerer også helt greit med vanlig tape. På kalde og våte dager kan det være en utfordring å feste tapen, men det er verdt et forsøk, uansett.

– Hva med vanlig slitasje på frontruten, er det dekket av forsikringen?

– Nei, forsikring dekker ikke vanlig slitasje på frontruten eller skader som oppstår over tid. Pass på å skifte vindusviskere når de ikke fungerer godt lenger, slik at du har god sikt for eksempel når det regner.

