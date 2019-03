Gullsmedranere felt av snarrådig vaktmester

Hendelsen fant sted en torsdag formiddag i romjulen 2017.

Veitvet senter var under oppussing, og senterets gullsmed var alene om å holde åpent. Smykkene i butikken var verdsatt til 1,5 millioner kroner.

Klokken 10.46 valgte vaktmesteren på senteret å ringe til politiet. Han hadde sett tre mistenkelige menn. To av dem var iført masker, mens den tredje hadde dekket til ansiktet med et skjerf.

Fem minutter senere var politiet på plass. De tre mennene løp til en sølvgrå varebil som stod parkert utenfor, og satte seg i forsetet.

Da politiet allerede hadde en patrulje på plass, valgte mennene å stanse bilen umiddelbart.

Doble sett med klær

Under ransakelsen av bilen og mennene fant politiet gaffateip, gummihansker, tre kniver, en hammer og flere par sko.

Videre fant de to «gammel mann»-masker som mennene hadde brukt inne på senteret.

Samtidig oppdaget politiet at to av mennene var ikledd to fulle sett med klær. Dette skulle senere bli tema i retten fordi gradestokken ikke viste mindre enn to grader på tidspunktet.

På bakgrunn av funnene valgte påtalemyndigheten å tiltale mennene for grovt ransforbund, altså planlegging av et grovt ran.

Da rettssaken var oppe i august i fjor, ble to av mennene dømt til ett års fengsel. Den tredje mannen møtte aldri opp i retten.

Lange rulleblader

Først i mars i år lyktes politiet med å fremstille den tredje tiltalte for retten.

– Vi fikk stevnet ham i forbindelse med at han ble pågrepet i en annen straffesak. Det var ren flaks, sa politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen under rettssaken i forrige uke.

Torsdag falt dommen også for tredjemann i saken, som har fått elleve måneders fengsel i Oslo tingrett.

– Dette er bare tull. De har aldri ment å rane noen butikk, og dommen vil derfor blir anket, sier 31-åringens forsvarer Bjørn Arild Langenes til TV 2.

De tre mennene, som alle har lange rulleblader, har nemlig en helt annen forklaring på hva som har skjedd. De forklarer alle at de var på senteret for å møte andre kriminelle.

– Høsten var en krig

En av mennene forteller om en konfliktfylt høst i 2017, altså i perioden frem mot ransforbundet.

– En del folk ble bøffa for hasj, 50 kilo ble borte, en ble kidnappa og kom helt forslått ut av en leilighet i Nittedal. Så ble et parti på 30 kilo borte og mange pekte på meg. Det startet en rykteflom, og jeg ville vite hvem som mente hva, har en av mennene forklart i retten.