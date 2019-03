I en pressemelding torsdag opplyste PST at Laila Bertheussen er mistenkt i alle sakene om trusler mot Wara-familien, utenom den hun allerede er siktet for.

Statsministeren og Wara møtte pressen på statsministerens kontor kort tid etter PSTs kunngjøring.

Der kunne de fortelle at Wara går av som justisminister.

Riksadvokaten er orientert om utviklingen i saken, sier PST, som samtidig opplyser at mistanken om at Bertheussen satte fyr på familiens bil, ikke er svekket.

Dermed er hun mistenkt i syv saker og siktet i én.

Samboeren siktet

Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen ble 14. mars siktet av PST. PST mener Bertheussen tente på familiens bil, som sto parkert utenfor deres hjem i Oslo.

Bertheussen ble siktet for å ha «foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det».

– Siktelsen gjelder brannen som fant sted natt til søndag 10. mars i familien bil som sto parkert utenfor bopel i Oslo. Vi mistenker at siktede selv satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere gjerningspersoner, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under en pressekonferanse da siktelsen ble offentliggjort.

Bilbrannen var den femte kjente trusselhendelsen rettet mot justisministeren siden desember. I tillegg skal det ha funnet sted hendelser som ikke er kjent for offentligheten.

– Sammenheng

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere uttalt at de ser hendelsene i sammenheng.

PST-sjefen sa på torsdagens pressekonferanse at «forholdet ses i sammenheng med tidligere trusler mot justisministeren og Bertheussen selv, hvor samboeren kan ha lagt til rette for at politiet skulle etterforske denne hendelsen som en eskalering av de tidligere fremsatte truslene».

Bertheussen ble ikke siktet for de tidligere trusselhendelsene, men PST utelukket ikke at siktelsen kunne bli utvidet.

Bertheussens advokat John Christian Elden har uttalt til TV 2 at PST ikke har noen håndfaste bevis mot hans klient og at han forventer at siktelsen henlegges.