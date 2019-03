Prinsesse Märtha Louise har slått seg sammen med sjaman

Første gang de møttes, forteller prinsesse Märtha Louise at det føltes som om hun kjente sjamanen fra før.

Denne uken gjester de begge Skavlan, for å snakke om det nye samarbeidet, sjamanisme og om grensen mellom vitenskap og overtro.

Se hvorfor sjamanen ikke vil holde foredrag i Sverige, hos Skavlan på TV 2 lørdag kl. 22:30, og på TV 2 Sumo nå.

Prinsesse Märtha Louise og hennes daværende kollega, Elisabeth Nordeng, annonserte i september 2018 at de planla å legge ned den såkalte «engleskolen» de sammen hadde startet. De ville avslutte samarbeidet for å fokusere på hver sine individuelle prosjekter.

Ett av prosjektene til prinsessen, er et foredrag med fokus på selvrealisering. Sammen med Shaman Durek skal hun holde dette både i Norge og Danmark i mai.

Forhåndsbestemt møte

Sjamanen og prinsessen møttes gjennom en felles bekjent. Men selv om det første fysiske møtet skjedde i oktober i fjor, hevder Shaman Durek at han lenge har visst at han skulle møte den norske prinsessen.

Amerikaneren forteller at han kommer fra en spirituell familie, og at moren kunne se for seg enkelte ting. En dag da han var liten, hadde moren satt seg ved siden av ham.

– Hun så på meg, og sa «Du skal møte den norske prinsessen en dag, bare så du vet det». Og selv om vi har disse kreftene i familien, så var jeg den største skeptikeren, så jeg bare «Ok, mamma», forteller sjamanen mens han ruller med øynene.

Han sier han dro tilbake til moren da han hadde møtt Märtha Louise for første gang.

– Da jeg fortalte henne at jeg hadde møtt prinsessen, sa hun: «Det var det jeg sa», og jeg bare: «Ja, du gjorde jo det», sier sjamanen.

Han forteller han fikk en helt spesiell følelse da han fikk øyenkontakt med prinsessen for første gang.

Kjent fra før

Prinsessen selv sier hun også fikk kjenne på noe helt spesielt da hun endelig møtte Shaman Durek.

– Jeg gikk inn døra og sa «jeg kjenner deg». Og han bare «Ja, det har vært vår skjebne siden før vi ble født at vi skulle møtes». Og det var det, forteller prinsessen.

Hun sier hun opplevde det som om de allerede kjente hverandre, selv om de aldri før hadde møttes fysisk.

– Jeg hadde det samme med en yoga-guru fra India. Jeg gikk inn til henne og så på henne og sa «Jeg har møtt deg før». Og så begynte vi begge å gråte. Så sånne ting skjer i livet, forteller prinsesse Märtha Louise.

Arvede evner

Prinsesse Märtha Louise har lenge vært assosiert med det alternative miljøet. Hun har tidligere stått frem som høysensitiv, som betyr at hun er mer emosjonelt og spirituelt følsom enn mange andre.