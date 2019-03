TV 2s ekspert peker på tre spillere som realistiske Solskjær-kjøp

Ole Gunnar Solskjær ble torsdag presentert som Manchester Uniteds permanente manager. 46-åringen har skrevet under på en treårsavtale med den engelske storklubben.

Klubblegenden Gary Neville kommer med en oppfordring til Manchester United.

– Nå trenger han klubbens støtte på overgangsmarkedet, twitrer Neville.

– Ser frem til sommeren

Solskjær gleder seg til å ta fatt på overgangsvinduet.

– Først kommer Watford- og Wolves-kampen. Det er min førsteprioritet. Så kommer det flere kamper før overgangsvinduet i sommer. Da skal vi styrke stallen og prate med spillerne om tilnærmingen til neste sesong. Jeg har diskutert mine ideer for fremtiden med Ed Woodward og klubben. Nå er det mer eller mindre mine beslutninger som må tas, sier han.

– Det blir en travel sommer?

– Ja, men jeg ser frem til det. Det blir feil hvis man ikke ser frem mot å jobbe for denne klubben. I hele mitt voksne liv, siden jeg ble skadet, har jeg forberedt meg på å bli manager. Jeg har vært dum og naiv nok til å drømme om denne jobben, sier Solskjær.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller mener det ikke vil stå på pengene når Manchester United skal på handletur.

– Nå er det alvor. Jeg trodde at Solskjær skulle få kjøpe en spiller i januar. Manchester United i mini-krise valgte ikke å bruke penger i et vindu hvor de i hvilken som helst annen sammenheng ville brukt penger. De er topp tre klubber i verden hva gjelder inntekter, og de har masse penger til rådighet. I bunn og grunn dreier dette seg om hvem som er tilgjengelige og vil til Manchester United. De er ikke den største klubben i mange toppspilleres øyne. Da må man finne noen som enten ikke trives i gigantiske klubber, eller de som gjør sine saker bra i klubber som ikke er blant de aller største. Declan Rice er for eksempel en investering som sikkert ikke vil koste så mye.

Nevner Serie A-trio

Stamsø-Møller mener tre Serie A-spillere peker seg ut som realistiske Solskjær-kjøp i sommer.

– Det er et par spillere i Napoli jeg tenker er veldig klare for å spille for de beste klubbene i verden. Kalidou Koulibaly er en perfekt midtstopper for Manchester United. Han har alt som skal til for å bli en verdensklassestopper. Han vil koste en del, men ikke mer enn at det er verdt det. Manchester United kan bruke 600 millioner kroner på Koulibaly. Hvis de da får en pakkeløsning med Allan til en drøy milliard, tror jeg ikke det er dumt. Allan er midt i 20-årene og er en spiller Manchester United mangler. En vond midtstopper og en jordfreser på midten tror jeg hadde blitt bra, sier TV 2-eksperten.