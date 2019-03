– Arbeidsstedet er orientert, og nødvendige tiltak er igangsatt lokalt. Personer som kan ha vært utsatt for smitte og som ikke er vaksinert eller har hatt meslinger, bør være oppmerksomme på symptomer og følge råd om vaksine, opplyser Folkehelseinstituttet.

Personen reiste ifølge meldinger med Kongsvingerbanen fra Haga til Oslo tirsdag morgen 26. mars med avgang fra Haga klokken 6.10 og ankomst Oslo S klokken 6.56. Vedkommende var trolig smittsom under reisen.

Det er ingen kjent sammenheng med det nylige tilfellet hvor en ansatt på Oslo legevakt fikk påvist meslinger, ifølge instituttet.

Meslinger er en svært smittsom sykdom. Den smitter via luftsmitte og kontaktsmitte. Det er de minste barna som er for små til å bli vaksinert som er spesielt utsatt for sykdommen. Risikoen for komplikasjoner er høyere for spedbarn, tenåringer og voksne enn for barn etter første leveår. Også personer med redusert immunforsvar og gravide er særlig utsatt.

Dødeligheten ved meslinginfeksjon ligger under 0,03 % i industrialiserte land, men man kan også få varig hjerneskade som følge av komplikasjoner som hjertebetennelse. Hjertebetennelse er en sjelden, men alvorlig komplikasjon som oftest opptrer 1-2 uker etter utslettet. 20-40 % av disse pasientene får varig hjerneskade.

82.000 personer i Europa fikk meslinger i fjor, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon. 72 av disse personer døde.

I 2018 ble tolv mennesker syke av meslinger i Norge.

(©NTB)