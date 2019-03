21 år har gått siden Smart debuterte som bilmerke. Den gangen var den bitte lille toseteren en liten sensasjon.

Bilen vakte enorm oppsikt og ble også fort kjent i Norge, der velkjente Jan Erik Larssen blant annet brukte den som sin "firmabil" i TV-programmet Autofil.

Bak satsingen sto Daimler-konsernet som også står bak Mercedes. Noe av tanken var at det kunne være skadelig for Mercedes-merkevaren å lage for små biler. Derfor satset de heller på Smart som et eget undermerke.

Akkurat det har vært en betinget suksess. Smart har aldri klart å slå skikkelig gjennom, samtidig som det er vanskelig å tjene penger på små og rimelige biler.

Derfor har det flere ganger gått spekulasjoner rundt Smarts fremtid. Senest tidlig i denne uken da tyske media fikk ferten i at noe var i ferd med å skje.

Volvo-eier siden 2010

Først gikk nyheten på at Daimler senere i år skulle avgjøre om de skulle satse videre på Smart, eller kaste kortene. Men det viste seg snart å være feil.

Nå er det nemlig akkurat blitt kjent at Daimler skal selge 50 prosent av Smart til kinesiske Geely. Forberedelsene og forhandlingene rundt dette har man lykkes å ligge svært lavt med. Men handelen er bekreftet fra begge parter.

Dermed fortsetter Geely sin svært ambisiøse satsing. De har eid Volvo siden 2010 og har siden tatt over sportsbilprodusenten Lotus og selskapet bak den ikoniske London-taxien. Dessuten har de grunnlagt både Polestar og Lynk & Co som egne bilmerker.

Slik ser dagens versjon av lille ForTwo ut. Den selges kun som elbil i Norge.

Nye biler i 2022

Planen nå skal være å flytte all produksjon av Smart til Kina og satse utelukkende på elektriske modeller. Mercedes skal ha ansvar for design og styling, mens Geely skal ta seg av utvikling og produksjon. Da er det også svært nærliggende å tenke at dette vil skje i samarbeid med ett av deres eksisterende merker. Dermed får man også fordelt utviklingskostnadene over flere modeller.

Planen skal være at helt nye Smart-modeller står klare i 2022. Da vil Smart etter alt å dømme også komme med større modeller enn i dag, og tilby biler i flere klasser.

Det mangler ikke på særpreg i ForTwo-interiøret!

Selger to biler i Norge

Det kinesiske hjemmemarkedet blir helt sikkert viktig her, men både Geely og Mercedes understreker at Smart i fortsettelsen skal være et internasjonalt merke, som skal satse i en rekke markeder.

Detaljer rundt den økonomiske delen av avtalen er ennå ikke kjent. Der gjenstår det ennå endel jobb å gjøre, men ambisjonen er at alt skal være ferdig og avklart i løpet av 2019.

PS: I dag selger Smart to modeller i Norge. Toseteren ForTwo og fireseteren ForFour. Begge er rene elbiler og salget er temmelig begrenset her hjemme.

