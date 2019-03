Knallhardt regime har gitt utrolige resultater: – Vi har selvtillit

Ni kamper, åtte seire. Det er fasit etter vinterens oppkjøring for Bodø/Glimt.

For da Glimt ikke evnet å avgjøre kamper til sin fordel i fjor, ga Kjetil Knutsen spillerne klar beskjed ved sesongslutt.

– Spillerne fikk beskjed om at de fikk to uker, og så skulle det trenes. Vi har økt intensiteten på trening betraktelig og nå handler alt om å være klar, sier Glimt-treneren.

– Har gjort jobben

I vinter har lag som Brann, Strømsgodset og Tromsø blitt flere nummer for små mot gultrøyene, som står med en målforskjell på utrolige 36-4 etter vinterens kamper.

– I fjor hadde vi en helt eventyrlig evne til å spille uavgjort. Så det å øve på å kunne avgjøre og vinner kamper har vært viktig for oss. Nå er vi bedre trent og vi har bedre selvtillit, forklarer Knutsen, før han fortsetter:

– Guttene har gjort den jobben som kreves og vi har en veldig sulten spillergruppe. Samtidig så er vi fullt klar over at når dommeren blåser i gang kampen på søndag, er det historie.

Sentrallinja borte

At det har gått så bra som det har gjort for Bodø/Glimt i vinter, var det vel de færreste som trodde på da nøkkelspillere som Kristian Fardal Opseth, Martin Bjørnbak og José Ángel forsvant ut av Aspmyra-portene en etter en. Det har derimot ikke bekymret Kjetil Knutsen.

– Vi har erstattet noen av de. Vi har blant annet vært sikker på at Patrick Berg skulle overta rollen til Ángel og han virker å være veldig klar for oppgaven. Så hentet vi en ny spiss i Victor Boniface, som dessverre ble skadet, så vi jobber intenst med å forsterke oss der. I tillegg har vi sikret oss Vegard Bergan. Men det er de spillerne som har vært her som har tatt opp hansken og tatt nye steg, sier Glimt-sjefen.

En annen viktig faktor for at Glimt har lyktes så godt, til tross for å ha mistet sentrale spillere, er ifølge Knutsen evnen til å satse på egne talenter.

– De unge spillerne på laget er en veldig viktig del av vårt konsept som klubb, og da må vi gi de muligheten. Vi må bygge gradvis, men vi ser at alle de unge i klubben har vist seg å være svømmedyktige, sier han.

Tror på seier mot Rosenborg

Det er ofte en diskusjon på hvor mye vekt man kan legge i prestasjonene i treningskamper, men at Bodø/Glimt er i rute til å ta flere poeng enn de 32 de klarte å karre med seg i fjor, er nærliggende å tro.

– Jeg vil gjerne si at jeg tror vi kan vinne serien i år, men det er ikke helt realistisk enda. Utgangspunktet er at vi ønsker mer poeng enn vi klarte i fjor. Klarer vi å unngå skader og bygge videre på det laget vi har nå, tror jeg vi kan overraske, forklarer Knutsen, og får støtte av sin danske midtbaneelegant Philip Zinckernagel.