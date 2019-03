Storm og kraftig nedbør treffer Norge – her kan det komme 100 millimeter

Nord-Norge har hatt en forblåst måned, og torsdag rammer et nytt uvær landsdelen.

Torsdag ettermiddag kommer det inn varm og fuktig luft fra Atlanterhavet, noe som gir kraftig vind og mye nedbør i Nordland.

– Flomfare

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for både mye vind langs hele kysten fra Møre og Romsdal til Nordkapp og kraftig nedbør (Helgeland og Salten).

– I ettermiddag og i kveld stiger temperaturen i Nordland til 8 varmegrader. I løpet av de 12 til 18 neste timene kan det komme 100 mm nedbør i utsatte områder. Det blir liten til full storm på kysten av Møre og Romsdal opp til omtrent til Bodø, sier vakthavende meteorolog hos StormGeo, Roar Inge Hansen, til TV 2.

Nedbøren kan gi krevende kjøreforhold, særlig på fjellovergangene i Nordland.

Uværet fører til at hurtigbåten mellom Bodø og Svolvær kl 18.00 innstilles, melder Avisa Nordland.

Det milde været og nedbøren bidrar til at snøskredfaren er skyhøy. Farenivået er hevet til rødt i Ofoten, Salten og Svartisen torsdag og fredag, og gult eller oransje de fleste andre steder i landet, melder Varsom.no.

– Vinden gjør at det vil regne sidelengs og nedbøren vil føre til hurtig snøsmelting. Det er stor skredfare i området, og det kan også være fare for flom. De aller mest utsatte områdene for nedbør er vestsiden av Saltfjellet, Svartisen og Glomfjord-området, sier Hansen.

STORM.NO: Sjekk detaljert varsel for der du bor

Kulde og snø

Fredag vil nedbøren bre seg sørover til Trøndelag, Møre og Romsdal og lengst nord på Vestlandet. Her kan man få opp mot 50 mm nedbør i løpet av fredagen.

Det blir imidlertid gradvis kaldere, og nedbøren vil etter hvert komme som hagl, sludd og snø.

Det vil fortsatt blåse friskt med stiv og sterk kuling langs kysten fra nord på Vestlandet til Nordkapp. Sistnevnte kan få opp til liten storm.

– Fra fredag og gjennom helgen er det kald luft og snøbyger som gjelder i dette området. Vestlandet sør for Stad vil stort sett får regnbyger lørdag, men fra natt til søndag kan det komme snøbyger også i Bergen. Ut over dagen vil været bedre seg igjen her, forteller Hansen.

Kulda kommer snikende

«Som vanlig» er det sørlendingene og østlendingene som har mest grunn til å glise over værmeldingen de neste dagene.

Onsdag var det sommerlige 16,8 grader i Landvik ved Grimstad og rundt 15 grader flere steder. Dette ser ut til å fortsette til og med fredag.