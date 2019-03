Stadig flere blir tatt for å forsøke å svindle forsikringsselskapet sitt. I fjor avdekket forsikringsbransjen rekordhøye 1.157 forsøk på forsikringssvindel.

Samlet ble det avslørt svindel for 314 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

De fleste svindelforsøkene finner en innen privatforsikring, der det i fjor ble avdekket 827 saker, for 112,3 millioner kroner. Det gir et snitt på 136.000 kroner per sak.

En av tre saker innen skadeforsikring dreier seg om bil. Det ble i fjor avdekket vel 300 svindelforsøk innen motorkjøretøy til en samlet verdi av cirka 38 millioner kroner. I snitt ble det svindlet for vel 126.000 kroner per sak.

Arrangerte kollisjoner

En gjenganger her, har vært at eierne har meldt bilen stjålet, og så fått erstatning fra forsikringsselskapet.

Da kan bilen enten ha blitt dumpet i et vann, blitt gravd ned, plukket i deler – eller blitt gjemt bort på andre måter. Dette skjer fortsatt, men i mindre omfang enn tidligere.

I stedet har vi fått et annet fenomen:

– Vi ser en trend der kjøretøyene bevisst blir påført skader som utløser erstatning, såkalte arrangerte kollisjoner. Slik svindel er utfordrende å avsløre, men gode verktøy har gjort det mulig å foreta rekonstruksjoner som på en effektiv måte avdekker denne type kollisjoner, sier utredningssjef Rune Skare i Tryg Forsikring.

Det er ikke rent få biler som har blitt dumpet i vannet for å effektivt "forsvinne". Foto: Shutterstock/Tryg.

Flest menn blir tatt

– Sterkt fokus på forsikringssvindel medfører at flere sviksaker avdekkes. Svindlerne stjeler fra fellesskapet og det er vår plikt å avsløre slik svik. Denne kampen sparer ærlige kunder for millioner av kroner i ekstra forsikringspremie, sier Skare.

Statistikken viser at det er flest menn som blir tatt for forsikringssvindel. I fjor var andelen 68 prosent menn mot 32 prosent kvinner. Når det gjelder alder er det de unge som er svindel-verstingene i år igjen. Aldersgruppen 20 til 29 år topper svikstatistikken for personbil, innbo og reise, mens aldersgruppen 30 til 39 år topper svindeltallene for syke- og uføreforsikring.

Anmeldes til politiet

– Det kan se ut som yngre forsikringstakere er noe mer tilbøyelig til å svindle enn de godt voksne, men vi finner altså svindlere i alle aldre og inntektsgrupper, sier Rune Skare

De fleste svindelforsøkene som avdekkes er enten at et reelt skadetilfelle overdrives, aldri har funnet sted, er arrangert eller det er gitt uriktige opplysninger ved inngåelse av forsikringsavtalen.

Forsikringsbransjen sendte i fjor hundrevis av politianmeldelser for forsikringsbedrageri, og en rekke av disse ender med domfellelse.

Sitter ikke med hendene i fanget

– Det å bli tatt for forsikringssvindel kan fort bli både ubehagelig og kostbart. Man taper gjerne all rett til erstatning, blir oppsagt som kunde og risikerer samtidig fengsel, sier Skare.

Noen svindler ved å plusse på kravet i eksisterende erstatningssaker, mens andre dikter opp en historie helt uten rot i virkeligheten.

Forsikringsbransjen sitter ikke med hendene i fanget og ser rolig på dette, men tar moderne datateknologi til hjelp i arbeidet med å avsløre svindelforsøk.

Vi i Broom har tidligere skrevet om det som kalles svikfilter. Det er et dataverktøy som gjør forsikringsselskapene i stand til automatisk å vurdere den enkelte skaden i forhold til risiko for bedrageri.

Blinker ut saker

– Systemet er basert på en rekke uttrekk som for eksempel type skade, tidligere skadesaker og tidshorisont. En typisk gjenganger er tiden som har gått fra en forsikring er kjøpt til en skade oppstår. Reglene er basert på erfaringer det enkelte selskap har i forhold til hvor risikoen for forsikringsbedrageri er størst, har kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige fortalt til Broom.

Det hele fungerer som et scoringssystem, der det er samlet score i den enkelte skadesak som avgjør om saken går til utbetaling - eller til nærmere kontroll.

– Et svikfilter avgjør aldri hvorvidt en kunde har begått et forsikringsbedrageri eller ikke, men hjelper til å blinke ut saker som bør kontrolleres ytterligere. Det er denne kontrollen som avgjør om et forsikringsselskap kan hevde svik overfor den enkelte kunde – og det stilles høye krav til selskapet for å gjøre dette, understreket Voll.

