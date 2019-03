Går hardt ut mot nedrykksrival: – De var forferdelige

Tre sesonger etter nedrykket fra Eliteserien, er Mjøndalen nok en gang tilbake i det gjeveste selskapet i norsk fotball. Før sesongstart mot Vålerenga lørdag, er bruntrøyene offensive.

– I Eliteserien er det fire gode lag. Det er Rosenborg, Molde, Brann og Sarpsborg. Bak der er det ganske jevnt og hvem som helst kan melde seg på. Jeg ser på oss som en topp-ti kandidat, sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth.

Rykker ned

Etter en god vinter er Gauseth sikker på at de skal bite godt i fra seg. Samtidig kommer han med en klar spådom om en av konkurrentene.

– Vi møtte Tromsø for litt over en uke siden, og vant 5-1 der. De var forferdelige. Man kan godt si at det bare var en treningskamp, men de så veldig tynne ut. Jeg tror de rykker ned, sier han.

Tromsø-kaptein Simen Wangberg er ikke overrasket over at hans kollega dømmer «Gutan» nord og ned.

– Nei, vi er ikke bedre enn det vi har vist i de siste kampene og det har ikke vært bra. Vi har en jobb å gjøre, og om vi framstår slik vi har gjort i det siste blir det tøft i år, det må vi være ærlige på, sier trønderen, før han legger til:

– Men samtidig vet vi at vi har et høyt toppnivå, og om vi klarer å være der kan vi slå alle lagene i serien. Ballen ligger hos oss og vi kan gjøre hva vi vil med den, avhengig av om vi ønsker å stå i divisjonen eller om vi skal være så dårlig som vi har vist i det siste.

– Redd for å havne der selv

Mjøndalen-trener Vegard Hansen er derimot ikke like bombastisk som sin kaptein i sine uttalelser rundt nedrykksstriden, og forteller at han kun fokuserer på eget lag.

– Jeg vil ikke uttale meg om hvem som rykker ned og ikke. Jeg er redd for å havne i den striden selv, så det å tippe noen andre ned har jeg ikke noe lyst til. Vi håper i alle fall å være blant dem som slipper unna nedrykksstriden.

For det klarte ikke Mjøndalen sist gang de var i landets øverste divisjon. I 2015 var fire seire, ni uavgjort og 17 tap fasit for bruntrøyene, som dermed måtte ta den tunge turen ned til OBOS-ligaen. Men Hansen er klar på at det er et helt annet Mjøndalen-lag som skal spille Eliteserie i 2019.

– Vi føler oss mye sterkere enn sist gang vi var oppe, på alle måter. Vi har et bedre utgangspunkt enn det laget som rykket opp sist, vi har forsterket og vi har brukt en del penger. Av det jeg har sett av Eliteserie-lagene i vinter, mener jeg at vi kan hevde oss mot veldig mange av dem, sier han offensivt.