Onsdag ble det kjent at mannen, som har sittet i varetekt siden desember, er siktet for overgrepsforhold knyttet til 21 jenter under den seksuelle lavalderen.

Han er blant annet siktet for voldtekt av barn under 14 år og for befatning med overgrepsbilder.

41-åringen innrømmer overgrep, og samtykker i videre varetektsfengsling, melder Adresseavisen.

Trøndelag politidistrikt har kalt inn til pressekonferanse i saken klokka 13.00 torsdag. Se den direkte øverst i saken.

Ifølge VG har omfanget av saken økt voldsomt.

– Siktelsen har blitt utvidet fra hver gang. Nå har omfanget eksplodert. Det er fordi vi graver oss ned i etterforskningsmaterialet og tar avhør av barn, sier politiadvokat Marianne Høyer til VG.

Mannen har hatt kontakt med unge jenter på nett og skal blant annet ha drevet med chatting av seksuell karakter I tillegg fysiske voldtekter.

Mannen ble opprinnelig pågrepet etter at politiet avdekket at han drev med fildeling og nedlasting av overgrepsbilder, men etterforskningen skal ha avdekket en rekke mer alvorlige overgrep.

Tidligere dømt

Det skal være etterforskningsgruppen Sobi som etterforsker saken. Dette er en gruppe som jobber i hele Trøndelag politidistrikt og målretter sin innsats mot personer som laster ned, deler og oppbevarer overgrepsmateriale.

Den siktede mannen er dømt for overgrep mot unge jenter tre ganger tidligere. I to av sakene innrømmet han de faktiske forholdene.

Ifølge Adresseavisen skal mannen ifølge de tidligere fengselskjennelsene i denne nye saken ha erkjent straffskyld for flere av postene i siktelsen mot ham. Hans forsvarer, advokat Kolbjørn Lien, vil konferere med sin klient før han kommer med en eventuell uttalelse.