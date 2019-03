En gammel video av rapper Cardi B har dukket opp i sosiale medier.

I den mye omtalte videoen innrømmer hun å ha dopet ned menn og stjålet fra dem i perioden hun jobbet som stripper.

Øverst i saken ligger en video der du kan høre ordrett hva 26-åringen sier.

Langet ut mot hatere

I videoen forteller superstjernen at hun er lei av hatere som sier at hun ikke har jobbet for pengene og berømmelsen.

– «N**gers» må ha glemt de tingene jeg gjorde. At jeg overlevde. Jeg måtte gå å si: Så du vil ha sex med meg? Ja, la oss gå til dette hotellet. Da dopet jeg «svartinger» og ranet dem. Det er det jeg pleide å gjøre.

Cardi B har tidligere vært åpen om det tøffe livet hun levde før, med en oppvekst i et kriminelt område i Bronx i New York.

#SurvivingCardiB

​Videoen er etter alt og dømme rundt tre år gammel, og kommer fra en direktesending hun hadde på Instagram.

Nå mener folk på Internett at en mann aldri kunne sagt noe lignende uten at de ga store konsekvenser.

Derfor har emneknaggen #SurvivingCardiB oppstått. Det er en klar referanse til R. Kelly-dokumentaren «Surviving R. Kelly», der flere angivelige ofre står fram og anklager artisten for å ha begått overgrep mot dem.

Cardi B, eller Belcalis Almanzar som er hennes egentlige navn, har senere tatt til ordet på sin Instagram-profil for å forklare sine handlinger. Dette innlegget er nå slettet, men hun skal ha skrevet:

«Mennene jeg snakket om var menn som jeg datet og var involvert med. De var villige og bevisste da det skjedde. Jeg har en fortid jeg ikke kan endre. Det har vi alle.»