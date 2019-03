Synne (20) ble deprimert av prestasjonsjag – mammaen ville hjelpe, men gjorde alt verre

Synne Støle Talleraas (20) ser tilbake på årene på videregående som svært vanskelige. Hennes problemer startet med kravene hun stilte til seg selv.

– Det handlet mye om karakterer, å få gode karakterer. Det var vanskelig fordi jeg ikke nådde opp til mine egne forventninger. Da endte jeg med å gi opp. Når jeg over en lengre periode på en måte fikk beskjed om at jeg ikke var god nok, ga jeg opp, istedet for å jobbe hardere, forteller hun til God morgen Norge.

Dette var krav hun stilte til seg selv. Det var ingen som sa til henne at hun måtte gjøre det bra.

– Jeg hadde lyst til å gjøre lærerne stolte og jeg hadde lyst til å gjøre foreldrene mine stolte. Og jeg tenkte at ved å få bra karakterer så kunne jeg gjøre dem stolte da, forteller hun.

– Jeg følte at jeg ikke hadde rett til å føle meg dårlig

De siste tiårene har stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Det er flest jenter, men også mange gutter, som opplyser at de sliter med psykiske problemer. Det kan ofte knyttes til stress og press på skolen, ifølge Ungdata-undersøkelsen 2018.

Synne utviklet etter hvert angst.

– Det handlet om å komme seg til skolen. Det å stå opp, ta bussen, komme seg inn i klasserommet var vanskelige. Tankene spant rundt hva de andre i klassen kom til å tenke om meg. Jeg tenkte at de syntes jeg var lat og at jeg var en som ikke gidder.

Hun slet med tankene sine og skyldfølelsen kom snikende.

– Jeg følte meg dårlig, jeg hadde det ikke bra. Men jeg følte at jeg ikke hadde rett til å føle meg dårlig. Jeg har jo vokst opp i en veldig kjærlig familie. Jeg har ikke blitt mobbet, så det kom ut av det blå at jeg hadde det dårlig.

– Det var som å få stemplet «dritdårlig mor» i panna

Aller helst ville Synne gjemme seg inne på rommet sitt. Hun ville flykte inn i serier og til gamingverden.

På utsiden sto mamma og følte seg rådvill.

MOR OG DATTER: Etter mange gode samtaler har Synne og mammaen blitt enda nærmere enn de var før denne krisen. (Foto: Privat)

– Det var kjempevanskelig. Som forelder vil du så gjerne hjelpe, og du skal hjelpe, støtte og sette grenser. Det ble en vanskelig balansegang og mest av alt ville jeg jo bare holde ungen min i armene og beskytte henne for alt, forteller mamma Christina Støle Therkildsen.

Da mammaen prøvde å hjelpe skjønte hun ikke at hun egentlig bare gjorde vondt verre.

– Det å være syk i månedsvis, det går jo ikke. Så jeg tenkte, hva kan jeg gjøre? Jeg jobber med trening og tenkte, ok, kan du ikke bare komme deg ut, være i aktivitet, slik at du får overskudd av det... Det jeg i praksis gjorde da var jo å legge enda mer stress, press og prestasjonspress på Synne. Selv om jeg bare ville henne godt, innrømmer mammaen.