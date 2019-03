Hyller Solskjær: – Vi heier på han

– Jeg håper ikke han kommer tilbake til Molde. Jeg håper han blir der borte. Vi har Erling nå, og Ole Gunnar fortjener den jobben. Dette er gøy for alle nordmenn, det sa Molde-kaptein Ruben Gabrielsen under kickoffet til Eliteserien og i dag var det et faktum: Ole Gunnar Solskjær vender ikke tilbake til Aker Stadion.

Da Solskjær dro til Old Trafford tok assistenttrener Erling Moe over hovedansvaret i Molde. Planen var at Solskjær skulle vende tilbake til sommer, men etter en «flying start» på managerkarrieren hos de røde djevlene, fikk 46-åringen jobben på permanent basis.

– Jeg er ganske sikker på at Ole trives godt med å vinne fotballkamper der borte og han ønsker nok å utvikle det han holder på med. Det er gøy at han får den sjansen, sier Molde-trener Erling Moe.

Alt tyder på at Moe blir permanent Molde-trener.

– Erling Moe har vært sjef siden desember. Det vil være naturlig å sette oss ned og formelt gjøre det permanent. Vi har jobbet som om han allerede har vært det i denne perioden, sier klubbdirektør Øystein Neerland til Eurosport.

– Fantastisk

For etter 14 seire på 19 kamper i alle turneringer, var det umulig for Ed Woodward og resten av United-styre å overse Solskjær, som nå har fått ansvaret med å lede en av de største klubbene i verden de neste tre årene. Solskjærs arvtager i Molde er mektig imponere.

– Det han gjør der borte er fantastisk og utrolig artig, mest for han selv, men også for Molde og den gode omtalen det gir. Norsk fotball nyter nok veldig godt av det som skjer, i forhold til at anseelsen stiger, sier Moe.

Også Ruben Gabrielsen har latt seg begeistre av sin gamle sjefs resultater med de Røde Djevlene.

– At han gjør det så bra, er veldig gøy. Jeg sitter ofte å ser på United når de spiller og tenker «vær så snill, vinn». Alle unner han den jobben og vi heier på han, smiler han.

Nyter ansvaret

Nå er det Ole Gunnar Solskjærs tidligere assistenttrener i Molde, Erling Moe, som skal lede Molde den kommende sesongen. Det er en oppgave han gleder seg til å ta fatt på.

– Å få jobbe som hovedtrener her er både interessant og lærerikt, selv om det skal sies at jeg tenkte det samme når jeg var assistent. Det viktigste for meg er å få holde på fotball i en gruppe som ønsker å bli bedre, forklarer Moe, og legger til:

– Jeg vet jo at ingen trenere i Eliteserien hadde fått til noe uten assistentene sine, så det er et samspill. Men jeg trives også godt med å bestemme litt, så det har jeg ingen problemer med.