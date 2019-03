VG-topp gir full støtte til Skarvøy

TV 2 har bedt VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken om en kommentar til Haaviks Facebook-oppdatering, men hun har ikke besvart vår henvendelse.

STO FREM: Forrige onsdag sto Sofie frem og fortalte om sine opplevelser i møtet med VG. (Tom Rune Orset / TV 2)

– Vi har gjort feil

Under en pressekonferanse onsdag kveld la VGs ledelse frem en omfattende rapport der de gikk gjennom dekningen av Giskes dansevideo. Sofie mener at VG mot bedre vitende laget en sak som ga uttrykk for at Giske hadde opptrådt upassende. Selv opplevde hun møtet med Giske som hyggelig.

Sofie ble i VGs første sak om dansevideoen sitert på at «det ble litt mye, så venninnen min og jeg dro derfra». Sofie sier hun aldri å ha sagt dette i konteksten sitatet ble gjengitt i.

FÅR KRITIKK: Sjefredaktør Gard Steiro under presentasjon av VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

I VGs evaluering heter det at premissene for Skarvøys samtaler med Sofie ikke var tilstrekkelig klarlagt, spesielt i skillet mellom samtale og intervju.

– Rapporten konstaterer at det er gjort feil, og som redaktør er det mitt ansvar. Rapporten slår fast at jeg har gjort personlige feil, og jeg stiller meg fullt og helt bak konklusjonene om min rolle og involvering, sa sjefredaktør Gard Steiro onsdag.

– Har ikke fabrikkert sitatet

Han er klar på at den opprinnelige artikkelen ikke burde vært publisert, og at den burde vært beklaget tidligere og tydeligere.

– Så er det noen som har spurt om jeg vil trekke meg som følge av denne saken. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg har styrets tillit, og jeg opplever å ha redaksjonens tillit. Om publikums tillit til VG er svekket, er jeg sikker på at den kan gjenvinnes, sa Steiro.

Medier24 møtte Skarvøy onsdag kveld. Til nettstedet uttaler Skarvøy at saken han skrev var mangelfull, og at han stiller seg bak avisens beklagelse.

– Jeg har ikke fabrikkert et sitat. Det ble til i samtaler og diskusjoner med Sofie, og er basert på hennes opplevelser med Trond Giske på Bar Vulkan. Det er viktig å legge til at jeg har ikke gjort en god nok jobb. Jeg har gjort en dårlig jobb i å gjøre Sofie forberedt på omfanget og konsekvensene, sier Skarvøy.

– Tror ikke Sofie lyver

Til NRK sier Skarvøy at Sofie forteller «en annen versjon nå».

Skarvøy har ikke besvart TV 2s henvendelser.

I et intervju med TV 2 onsdag kveld, ble sjefredaktør Gard Steiro konfrontert med Skarvøys uttalelser.

– Skarvøy sier nærmest at Sofie lyver, hva er din kommentar til det?

– Jeg tror ikke Sofie lyver i denne saken. Rapporten slår fast at man ikke finner grunnlag for at formuleringen er fabrikkert. Men rapporten er helt tydelig på at Sofie har fått en dårlig behandling av VG, og at det som stod på trykk hos VG, ikke var det hun ønsket å fortelle om denne saken. Det er kritikkverdig, og det har Skarvøy erkjent, svarer Steiro.​​​​