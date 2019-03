– TV 2 tror på Sofies historie

– Av hva man er vandt til av selvkritikk i mediene er denne rapporten ganske drepende, sier Kokkvold.

Han sier det var nødvendig for VG å ta et oppgjør etter det som har skjedd. Likevel tar han avisen delvis i forsvar.

– Jeg har hatt mye med VG å gjøre, og de er veldig journalistisk ryddige. De har en sterk etisk bevissthet, og det er sjelden de felles av PFU, sier han.

– For å bevare renoméet var det nødvendig å vise en rapport som går grundig til verk, sier Kokkvold.

Glad Steiro fortsetter

VGs interne granskning ble ledet av nyhetsredaktør i avisen, Tora Bakke Håndlykken. Hun var på ferie da den mye omtale saken ble publisert, og i sin rapport skriver VG at hun dermed ikke var involvert i utarbeidelsen og publiseringen av saken. Likevel er det flere som stiller spørsmål ved om VGs håndtering.​

Bergensavisen skriver på lederplass at avgjørelsen om at avisens redaksjonsledelse selv tok på seg oppgaven med å granske saken, viser at VGs ledelse mangler rolleforståelse.

«Det er altså VGs redaktører som selv skal finne svar på hvorfor VGs redaktører med viten og vilje publiserte falske sitater. Dette vitner om en selvinnsikt blottet for forståelse av egen rolle,» skriver avisen.

Arne Jensen, generalsekretær i norsk redaktørforening, sier torsdag morgen at han likevel er glad for at Steiro fortsetter i jobben som ansvarlig redaktør.

– Det har å gjøre med hans journalistiske prosjekt og det han har gjennomført av viktig samfunnsjournalistikk i VG. Sånn sett mener jeg det er bra at han fortsetter, sier han til TV 2.

Under onsdagens pressekonferanse la ikke Pedersen skjul på at det hele har tatt for lang tid. Det er Jensen enig i. Derimot gir han ros til VG for å ha foretatt en evaluering og laget en rapport som er offentliggjort.

– Dette tror jeg er noe av det grundigste og mest selvkritiske et medium eller redaksjon har levert noen gang. Det synes jeg er prisverdig, sier han og legger til:

– Det er en sterk selvkritisk gjennomgang VG har foretatt og det har de gjort med full åpenhet i etterkant.

– Diskusjonen må fortsette

Rune Ottesen jobber som professor emeritus ved OsloMet. Han synes saken har vært interessant å følge med på.

– Det er ikke tvil om at her er det begått etisk overtramp overfor denne kvinnen som ikke har medieerfaring. Det hadde ikke blitt noen sak hvis ikke TV 2 hadde intervjuet henne, og at hun fikk fortalt sin historie. Først da ble det bevegelse i saken i VG, sier han og fortsetter:

– Spørsmålet er om det er bare VG som internert skal si seg ferdig med saken eller om dette bør bli en mer prinsipiell debatt om kildebruk og hvordan unge mennesker skal håndteres som ikke har medieerfaring.

Ottesen hevder at både forskere og pressens faglige utvalg bør se nærmere på denne saken.

– Ved tidligere store saker har presseforbundet satt ned uavhengig gransking. Jeg mener at den etiske og pressefaglige diskusjonen rundt dette må fortsette.

– Nyttig lærdom

Jensen sier seg enig med Ottesen.

– Det var veldig prisverdig av TV 2 å gjøre skikkelig undersøkende journalistikk på et annet medium, og det har vi ikke sett for mye av i Norge. Det var meget bra og grunnen til at saken kom opp og grunnen til at vi får nå en debatt om vårt forhold til kilder, ulike type kilder, hvordan vi behandler kilder og hvordan vi kvalitetssikrer kontakten vår med kilder, sier han.

Generalsekretæren synes det er interessant at denne hendelsen nettopp skjer i VG, da hans erfaring er at deres redaksjon er en av de som har jobbet mest systematisk med etiske spørsmål og intern etikk. Ifølge han viser dette at det kan skje feil. Ottesen og Jensen tror at denne saken kan gi mediene en lærdom på flere måter.

– Journalister krever at andre skal stille opp for dem og svare umiddelbart, og når du selv kommer i en sånn situasjon ser man at det ikke er så enkelt når man selv er i den situasjonen, påpeker Ottesten.

– Det å stå i stormen selv er en nyttig lærdom, legger Jensen til.

