Legene oppdaget at kvinnen var gravid med tvillinger og utførte et hastekeisersnitt. Alt står bra til med tvillingene, skriver BBC.

Forklaringen på den doble graviditeten er at kvinnen har to livmorer. Tilstanden er ikke så uvanlig som mange tror, sier gynekolog Christopher Ng.

– Hvis du blir skannet på forhånd, er det svært enkelt å oppdage to livmorer, sier Ng til BBC.

Han mener de tre eggene i de to livmorene ble befruktet samtidig – noe som resulterte i tre fostre.

Magesmerter

Den 20 år gamle moren bor i en landsby i Khulna-distriktet i Bangladesh. Det første barnet fødte hun i slutten av februar ved Khulna Medical College Hospital.

26 dager senere fikk hun akutte magesmerter. 20-åringen ble sendt til et sykehus i Jessore-distriktet, hvor det ble gjennomført en ultralydundersøkelse. Da oppdaget legene tvillingene.

– Vi ble både overrasket og sjokkert. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Sheila Poddar, legen som gjennomførte keisersnittet.

Ifølge Poddar hadde kvinnen ikke fått noen ultralydundersøkelse før den første fødselen.

– Et mirakel

Alt står bra til med moren og de tre barna. Kvinnen sier til AFP at hun er glad for alle barna, men at hun er bekymret for hvor mye det vil koste å ta vare på dem.

– Det er et mirakel fra Allah at alle barna mine er friske. Jeg vil gjøre mitt beste for at de skal ha det bra, sier kvinnen.