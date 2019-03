Solskjær ansatt som permanent Manchester United-manager

– Gratulerer, sjef, skriver Chris Smalling.

Solskjær har gjort sine saker svært bra etter at han tok over etter José Mourinho like før jul. Han førte Manchester United sensasjonelt vis videre fra åttedelsfinalen i Champions League mot PSG. I Premier League har Manchester United fått et voldsomt oppsving under nordmannen. Han topper den såkalte Solskjær-tabellen foran Liverpool etter 13 kamper som sjef. Ti seire, to uavgjorte kamper og kun ett tap i seriesammenheng er det blitt siden han tok over 19. desember.

Solskjær har fått smilene tilbake i Manchester United-garderoben. Paul Pogba fikk en ny vår etter at nordmannen overtok. Også Marcus Rashford og Romelu Lukaku har blomstret under nordmannens vinger. Flere av spillerne har skrevet under på nye kontrakter etter at Solskjær tok over klubben. Anthony Martial, Ashley Young og Phil Jones er noen av spillerne som har forlenget med de røde djevlene.

Solskjær har denne sesongen hatt med seg Mike Phelan som førstelagstrener sammen med Michael Carrick og Kieran McKenna.

Cardiff-fiasko

Dette er Solskjærs andre forsøk som permanent Premier League-manager. Hans første tilværelse som manager i Premier League ble en fiasko.

Solskjær ble ansatt i nyopprykkede Cardiff 2. januar 2014, hvor håpet var at han skulle sørge for at klubben beholdt plassen i Premier League. Slik gikk det ikke.

De drøyt åtte månedene i klubben gikk ikke som forventet, og klubben rykket ned til Championship.

Solskjær ble med videre, men syv serierunder ut i 2014/2015-sesongen, måtte han forlate klubben etter en rekke dårlige resultater.

Solskjær gjør nå et eventyraktig definitivt comeback i Manchester United. Vel 22 år etter at han ble kjøpt av Alex Ferguson, overtar han som manager.

Solskjær ble raskt en yndling på Old Trafford og scoret 18 ligamål i sin første sesong i Manchester. Han fikk tilnavnet «The Baby-faced Assassin» på grunn av sitt gutteaktige utseende.

Nordmannen hadde svært ofte en rolle som superreserve, men valgte å bli i klubben. Solskjær hadde flere tilbud om å bytte arbeidsgiver. Han ble lojal mot United helt til en skade i kneet stoppet ham i slutten av august 2007.

Høydepunktene i Solskjærs elleve sesonger lange karriere som United-spiller er svært mange. Han ble matchvinner i Champions League-finalen i 1999 da United slo Bayern München i en svært dramatisk kamp.

I 1999 scoret Solskjær fire mål som innbytter i en kamp mot Nottingham Forest.

Solskjærs endte med 126 mål på 366 kamper for United. Han mistet nesten to hele sesonger på grunn av skader.