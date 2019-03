En ny avtale mellom regjeringen og Dansk Folkeparti gjør det lettere å ta statsborgerskapet fra IS-krigere og deres barn, skriver DR.

Danske fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap kan ifølge avtalen fratas sitt danske statsborgerskap administrativt. Tidligere har dette kun vært mulig etter en domfellelse.

Doble statsborgerskap

Avtalen innebærer også en endring i retten til dansk statsborgerskap når en av foreldrene er dansk. Regelen fram til nå har vært at alle barn av danske statsborgere, inkludert fremmedkrigere, automatisk blir danske statsborgere.

Målet er å fjerne automatikken i at barn som blir født i områder der det er ulovlig for danske statsborgere å oppholde seg, får dansk statsborgerskap, hvis foreldrene har reist inn ulovlig.

– Dette er mennesker som har gått til krig mot demokrati, frihet og alt som vi i Danmark står for, og de hører ingensteds hjemme i Danmark, sier innvandringsminister Inger Støjberg.

– Barna er født av foreldre som har vendt Danmark ryggen, og derfor skal de ikke tilhøre Danmark, sier Støjberg videre.

– Barna må ta konsekvensene

Christian Langballe, talsmann for Dansk Folkeparti på innvandringssaker, gleder seg over avtalen, som partiet hans har ønsket lenge.

Til DR sier han at barna aldri har kjent Danmark, at de ikke har noen tilknytning til Danmark, og at de må «ta konsekvensene» av at foreldrene har valgt å dra til Syria for å kjempe for IS.

Det danske hemmelige politiet PET mener at minst 150 personer er reist fra Danmark til Syria og Irak siden 2012. Om lag en tredel har kommet tilbake. PET mener også at noen danske kvinner tok med seg barna til krigssonen, og at noen har fått barn der.

Ønsker internasjonal domstol

Per nå finnes ikke noe apparat for å frakte IS-krigere hjem til deres hjemland. De USA-støttede SDF-styrkene ønsker, i likhet med mange andre land, at de opprettes en internasjonal domstol for å straffeforfølge IS-fangene de holder.

– På denne måten kan rettsoppgjøret skje på rettferdig vis, i tråd med internasjonale lover og konvensjoner, heter det i en kunngjøring

Land som Norge har vist liten vilje til å hente hjem sine statsborgere, vel vitende om at det vil være vanskelig å få dem straffedømt ettersom det er sparsomt med bevismateriale.

(©NTB/TV 2)