Etter 300 dager som Start-trener virker det å være over for Kjetil Rekdal (50).

Klubben bekrefter torsdag at Rekdal er løst fra sine oppgaver som hovedtrener. Det skjer bare to dager før sesongstarten mot Aalesund i OBOS-ligaen.

Spillerne ble informert om klubbens avgjørelse før torsdagens trening.

I pressemeldingen opplyser Start at Rekdal er løst fra sine oppgaver som følger av en pågående personalsak. Etter det TV 2 erfarer har det vært flere hendelser de siste månedene som klubben har reagert på.

Joey Hardarson og Andreas Jensen leder laget i tiden fremover.



Start har varlset at de vil holde en pressekonferanse torsdag kl. 11.15.

Trenerskiftet er ikke det første som gjøres under klubbens nye ledelse. Et hardtsatsende Start fikk millioninnsprøyting og ansatte Tor-Kristian Karlsen som sportsdirektør sommeren 2017. Det resulterte i sparking av Steinar Pedersen, og Mark Demspey ble hentet som ny trener etter at Start hadde spilt seg til opprykk til Eliteserien.

Forholdet ble imidlertid kortvarig. Etter ti kamper og bare tre poeng måtte Demspey gi seg. 1. juni ble Rekdal hentet som klubbens redningsmann, men den tidligere Aalesund- og Vålerenga-treneren lyktes ikke. Start rykket ned og misset kvalikplassen til Stabæk, som senere reddet plassen, på dårligere målforskjell.

Nå må Start belage seg på en sesong i OBOS-ligaen - trolig med enda en ny trener.

Artikkelen oppdateres!