Amatør-astronom og fotograf Ken Lawson fra Australia er en tålmodig type.

Men den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves.

Tidligere denne måneden ble det endelig full klaff for australieren.

Alt klaffet

12. mars klarte han endelig å ta bilder av den internasjonale romstasjonen (ISS) som passerer foran månen.

Han dro ut og fanget blinkskuddet kun fem minutter fra der han bor.

– Du må vente på det eksakt riktige tidspunktet og passeringen. Det er et bilde jeg alltid har ønsket å ta, og jeg måtte vente i åtte år for at det skulle skje der jeg bor. Jeg ville ikke reise langt av sted for å ta bildet, og dermed var jeg avhengig av godt vær da det skjedde, sier han til TV 2.

Han forteller at han så et lignende bilde for mange år siden og bestemte seg for at dette skulle stå på hans «bucket list».

Se bildet i større format her.

Svært vanskelig

Den internasjonale romstasjonen er 100 meter lang og 72 meter bred, og går i bane rundt jorda i over 30 kilometers høyde.

Den holder en fart på hele 27.600 km/t og sett fra jorden bruker den kun 0,3 sekunder på å passere foran månen, noe som gjør den svært vanskelig å fotografere, skriver The Guardian.

Lawson forteller at han brukte et relativt enkelt fotoutstyr for å fange bildene. Kameraet han brukte var et Canon 5D Mark IV.

– Det er et kamera fra butikkhyllen med en telelinse til 500 australske dollar, sier han til The Guardian, som er en av en rekke internasjonale medier som har omtalt saken.